Presidente de Honda Motor Co. Ltd., en Iquitos

Honda del Perú celebró el décimo aniversario de su planta en Iquitos recibiendo la visita de Takahiro Hachigo, Presidente y Director de Honda Motor Co., Ltd.

Honda del Perú S.A., constituyó en la ciudad de Iquitos la subsidiaria Honda Selva del Perú S.A. en agosto del 2006 e inició sus operaciones en setiembre del 2007 como la primera y única planta de producción y ensamblaje de motocicletas y trimóviles del país bajo estándares internacionales, empleando exclusivamente mano de obra peruana con más de 200 trabajadores y cerca de 1000 personas indirectamente.

A través de los años, Honda del Perú ha logrado posicionarse como líder absoluto en el mercado, con una capacidad de producción 53,000 unidades anuales. Al cierre del 2017, se espera alcanzar las 500 mil unidades y se prevé llegar al millón para fines del 2025.Para este importante acontecimiento, estuvieron presentes Issao Mizoguchi, Presidente y Director de Honda South America Ltda. y Miembro del Directorio de Honda Motor Co., Ltd.; Noriaki Abe, Jefe de Operaciones de Motocicletas de Honda Motor Co., Ltd; Tetsuo Suzuki, Representante de Operaciones de Motocicletas de Honda Motor Co., Ltd; Tatsuya Kabutan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en el Perú; Fernando Meléndez Celis, Gobernador Regional de Loreto; Adela Jiménez Vera, alcaldesa de Maynas; Francisco Sanjurjo Dávila, alcalde de San Juan Bautista; Edwin Derteano Dyer, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP); entre otros ejecutivos de la marca japonesa.

Takahiro Hachigo expresó: “Es un gran placer poder brindar alegría a nuestros clientes a través de nuestro negocio de motocicletas en Perú durante este largo período de tiempo. Honda continuará con su gran pasión por hacer que la vida de las personas sea más conveniente y divertida, y continúe creciendo junto con la gente de Perú”.

Finalmente, subrayó que la clave del éxito se basa en la misión de Honda. “Producir productos de alta calidad con un precio adecuado para la completa satisfacción de nuestros clientes en todo el mundo

