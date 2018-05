Presidente: “Gobierno demuestra que pasa de promesas a los hechos concretos”

Jefe de Estado dio inicio a la construcción del Centro de Salud en Purús y anunció la edificación de un nuevo colegio en esta localidad. De esta manera, reafirma su compromiso con la educación y la salud, principales pilares de su gestión.

Anunció que Ucayali recibirá una partida de recursos por más de 250 millones de soles para la región.

Asimismo, lideró Muni Ejecutivo Extraordinario con alcaldes provinciales de la región de Ucayali y supervisó la puesta en marcha de los trabajos de mejoramiento de vías en Pucallpa.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseveró que el Gobierno plantea soluciones concretas en beneficio de los ciudadanos de las diferentes regiones del país, y anunció recursos por más de 250 millones de soles para la región Ucayali.

“Hemos llegado a una asignación de recursos de 250 millones de soles para la región de Ucayali para este año (…) Queremos lograr progreso y desarrollo para toda la región y de todo el Perú”, señaló el mandatario quien cumplió una intensa jornada de actividades en la región de Ucayali, en su sexto viaje como jefe de Estado.

Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir recorriendo el Perú a fin de dialogar de manera directa con la población y las autoridades locales.

Esta mañana, el Jefe de Estado dio inicio a las obras de construcción del nuevo Centro de Salud en la provincia de Purús, que mejorará la calidad de vida de más de cuatro mil pobladores de 41 comunidades indígenas, y de la localidad de Puerto Esperanza.

“En Purús, estamos demostrando que pasamos de las palabras a la realidad, de las promesas a hechos concretos. En Puerto Esperanza haremos realidad la prioridad del gobierno: dar atención a la salud y educación”, aseguró.

Anunció también la construcción de un nuevo colegio en esta zona, tras verificar el estado de la infraestructura de la Institución Educativa Agropecuaria Piloto Esperanza, luego realizó visitas inopinadas al I.E. 64174 de Primaria y a la Comisaria de Puerto Esperanza. Posteriormente, Vizcarra inspeccionó los trabajos de mejoramiento de vías en Pucallpa.

Además, remarcó que la educación y salud, son dos de los ejes esenciales de su gestión, tal como lo expresó el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva ante el Congreso de la República hace unos días.

“Tenemos que hacer un binomio entre salud y educación, por eso viajo con los ministros, para trabajar de la mano. Si queremos tener un Perú desarrollado debemos priorizar estos sectores”, precisó.

El mandatario adelantó que se duplicarán los vuelos cívicos de apoyo de las Fuerzas Armadas a la provincia de Purús, que actualmente se realizan una vez a la semana, con el propósito de mejorar la accesibilidad a esta zona.

Agregó que la puesta en marcha de las obras en la región refleja la firme “voluntad y prioridad” que ha puesto el Gobierno en estos sectores. Adicionalmente, indicó que coordinará con las autoridades locales y regionales con el objetivo de impulsar y ejecutar obras de agua potable y saneamiento, muy necesarias en la región.

“El Perú no solamente es Lima. Lima tiene múltiples problemas que atender, pero el Perú no solo es Lima”, enfatizó Vizcarra quien posteriormente se trasladó a Pucallpa y encabezó un nuevo encuentro del Muni Ejecutivo Extraordinario, en el que participaron alcaldes provinciales de Ucayali, el premier César Villanueva y once ministros de Estado.

El mandatario ratificó que todas las semanas visitará una región del país hasta cubrir todo el territorio nacional. “El hecho de salir a las regiones del Perú en vez de cansarnos, nos revitaliza, nos da más fuerza para atender su problemática”, agregó.

Estas visitas de trabajo tienen como objetivo dar seguimiento a los proyectos de desarrollo local y regional, que se realizará de manera coordinada con las autoridades regionales y locales, pues la “clave es avanzar con eficiencia”.

Durante el Muni Ejecutivo Extraordinario en Pucallpa, acompañaron al presidente Vizcarra, los ministros de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo; de Economía y Finanzas, David Tuesta; de Educación, Daniel Alfaro; de Salud, Silvia Pessah; de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa; y Producción, Raúl Pérez-Reyes.

También estuvieron presentes ministros de Defensa, José Huerta; Interior, Mauro Medina; Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio; Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué; los congresistas Guido Lombardi, Carlos Tubino, Glider Ushñahua, y Jorge Meléndez, y el gobernador de Ucayali, Manuel Gambini.

Antes de retornar a la capital, el presidente Vizcarra supervisó la puesta en marcha de las obras de mejoramiento de las avenidas Miraflores, Circunvalación, J. F. Kennedy, en la provincia de Coronel Portillo, en el distrito de Callería; así como en las vías transversales en la avenida Centenario. La ejecución de estas obras estuvo a cargo del Gobierno Regional de Ucayali.

