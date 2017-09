Presidente del COI Thomas Bach espera que la Comisión Schmitt delibere sobre caso de atletas rusos antes de PyeongChang 2018

Lima, 15 de Setiembre 2017 (peruinforma.com) .- El presidente del Comité Olímpico Internacional, COI, tiene confianza en que la Comisión Schmitt tenga una recomendación final sobre el caso de atletas rusos antes de los Juegos Olímpicos de invierno PyeongChang que se desarrollarán en la ciudad surcoreana el próximo 2018.

Como se recuerda debido a la publicación del informe McLaren, que denunció un dopaje de Estado en el deporte ruso, numerosos deportistas rusos fueron excluidos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Dicho informe McLaren destapó una supuesta trama de dopaje de Estado durante los Juegos de Invierno de Socchi, Rusia. Aún muchos deportistas niegan esa imputación.

‘Sin sombras’ sobre el tema es como considera que debe transcurrir PyeongChang 2018, que no sea empañada, y aunque prefiere no especular si no hubiese un veredicto a tiempo, expresa que tendría que hallar una alternativa oportuna, respondió en la conferencia de prensa por el cierre de la 131 Sesión del Comité Olímpico Internacional que se realizó en Lima desde el Miércoles 13.

Pidió respeto para el trabajo de la Comisión Schmitt, que a pesar de no haber abordado el tema ayer ni hoy en Lima, deben esperar su deliberación y cuando la evidencia sea establecida, actuarán. Respecto a la preocupación de algunos de los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI), como la del canadiense Richard Pound, que mencionó sobre el tema de los Juegos en Salt Lake City que la organización fue más proactiva que la actual gestión, comentó que en las reuniones en Lima hubo preguntas entorno a la situación de los atletas rusos, pero no se han tomado medidas. Coincide con El presidente de la Comisión de Ética que indicó que para tomar medidas, se debe seguir un procedimiento justo. Agregó que él fue parte de la Comisión de Salt Lake City, y junto con el señor Pound trabajaron esforzadamente durante dos meses para establecer la evidencia y cuando la tuvieron, el COI actuó.

‘La admisión (de los atletas rusos a los Juegos Olímpicos) no es el factor decisivo, puede ser un factor mitigante, pero la Comisión Schmitt emitirán sus conclusiones de la evidencia que tendrán después de hacer las respectivas consultas y de eso es lo que se trata, luego el COI tomará las medidas necesarias y las respectivas sanciones’, manifestó.

A la consulta de un periodista si el COI podría adoptar un modelo parecido al de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, de contar con un ‘investigador de ética’ que proacivamente encuentra actos ilícitos cuando ingresan los reportes y luego va al juez, señaló que la Comisión de Ética está preguntando, que el COI como parte civil en lo que concierne a la investigación en París les permite acceso a material que será usado como evidencia, si así se requiere, pero que ninguna organización deportiva en el mundo, tiene la facultad de ‘investigar una casa o en la contabilidad’ por lo que ese tema corresponde a las autoridades judiciales en sus respectivos países.

Al inicio de la conferencia de prensa, acompañó al presidente del COI, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, con motivo del lanzamiento de la Fundación Olímpica para los Refugiados:

El presidente Bach, dijo que para establecer el lugar precisarán 250 000 dólares americanos y que la financiación para los próximos cuatro años estaba cubierta con alianzas como el Comité Olímpico de Catar, el gobierno de Lichtenstein. La Junta de la Fundación aún no está establecida, primero debe ser registrada en Suiza, seguir los pasos legales para entrar en funciones.

Grandi, sostuvo que tecnicamente es cada gobierno que brinda asilo a las personas, el que determina la situación de ‘refugiado’, sin embargo, como es un problema complejo, la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, por ejemplo, en Caracas, hace el seguimiento correspondiente.

Destaca la unión, la identidad y un lugar seguro para personas dentro de un contexto muy tenso especialmente para la gente joven, omo los puntos más importantes que el deporte brinda a los refugiados y desplazados.

