Presidente Castillo aseguró que el estado y el sector privado pueden trabajar juntos para garantizar la salud y cerrar brechas sociales

• Mandatario inauguró en el Cusco Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de Vidawasi”, que brinda atención

especializada en cáncer infantil a esta parte del país.

• Pidió a la población no dejarse sorprender por voces que pretenden vincularlo con actos de corrupción.

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró hoy que el Estado y el sector privado pueden trabajar de la mano para garantizar el derecho a la salud de los peruanos, cerrar las brechas sociales y construir un país más igualitario, tras inaugurar en el Cusco la Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de Vidawasi”.

“Podemos construir grandes obras de fierro y cemento, edificios y puentes, pero si no ponemos por delante al ser humano, el edificio no tiene sentido; sembremos edificios donde estén primero las personas, los niños, los hombres y mujeres de la patria.»

«El sector público, sumado al sector privado, estamos convencidos que sí se puede hacer realidad los sueños del pueblo”, aseguró. El Mandatario destacó la colaboración entre “Virgen de Vidawasi”, una institución sin fines de lucro que brinda servicios en salud pediátrica y cáncer infantil, y las instituciones del Estado para la atención a los pequeños del Cusco y del sur del país, y comprometió un mayor apoyo a través del Sistema Integral de Salud.

Tras señalar que en el Perú se diagnostican alrededor de 60 mil nuevos casos de cáncer cada año, dijo que la detección precoz de la enfermedad es fundamental para combatirla, razón por la cual el Ministerio de Salud redobla sus esfuerzos en la prevención, propósito en el cual contribuye enormemente esta obra.

Exhortó a esta entidad a ampliar su atención a los niños afectados de plomo en la sangre, a los que tienen anemia y a brindar facilidades para la vacunación de los menores contra la COVID -19, lo que permitirá garantizar un retorno a clases, con aulas seguras, ambientes saludables y servicios de internet.

En el marco del retorno a clases, el presidente Castillo sostuvo que el Estado apoya también a las ollas comunes para asegurar la alimentación de los escolares y sus familias en situación de vulnerabilidad, y que se pagará la deuda social a los maestros porque la educación y la salud son la columna vertebral del país. “Trabajemos juntos, sector público y privado, para cerrar las brechas contra la pobreza y construir un país igualitario”, afirmó.

En otro momento, el Mandatario apuntó que no dará un paso atrás porque ha venido para dignificar al país y a comandar la patria. Pidió a la población, además, no dejarse sorprender por aquellas voces que pretenden vincularlo con actos de corrupción. “Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, videos editados, pero no podrán callarnos y no podrán doblegar nuestro esfuerzo”, puntualizó.

A su llegada a la Ciudadela de Salud Infantil, el presidente Pedro Castillo fue recibido por el presidente del directorio de esta institución, Jesús Dongo, con quien recorrió las amplias instalaciones de esta entidad.

En esta visita estuvo acompañado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos; y la primera Dama, Lilia Paredes.