Presentaron libro sobre mitos y realidades del secreto bancario

El ex congresista y ex primer vicepresidente del Congreso de la República, Marco Falconí, presentó esta noche su último libro titulado: “El secreto bancario, mitos y realidades” en el que revisa la evolución histórica de esta figura legal y concluye modificar la actual legislación para que el secreto bancario no solamente alcance a las operaciones pasivas sino también activas, tanto para los clientes del banco como para los usuarios.

La presentación se realizó en la Sala Raúl Porras Barrenechea con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, el vocal supremo y actual presidente de la Segunda Sala Suprema Penal, César Hinostroza Pariach, Miguel Bueno, catedrático en Derecho Bancario y Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima.

Falconí plantea que con esta modificación legal se garantizará una eficaz y eficiente actividad bancaria y financiera y una adecuada protección al derecho a la intimidad así como el acceso a la información “y la posibilidad de contribuir adecuadamente a una solución de conflictos en forma positiva y en última instancia en los órganos jurisdiccionales, tratándose especialmente de los casos de corrupción y lavado de activos”.

Blume se satisfizo de la propuesta del ex legislador Falconí y sostuvo la importancia de defender el derecho al secreto bancario en la necesaria lucha contra la corrupción porque de lo contrario se incurriría en un Estado policíaco.

El libro del ex primer vicepresidente del Congreso incluyelos 25 proyectos de ley presentados sobre el secreto bancario y la Unidad de Inteligencia Financiera presentados desde 1997 a la fecha así como la introducción y las conclusiones del Informe Pari, entre otros documentos.

Me gusta: Me gusta Cargando...