Presentaron “El UNBOXING más grande del año”

La marca de maquillaje Maybelline New York presentó el “El UNBOXING más grande del año” en el CC. Real Plaza Salaverry. A través de un UNBOXING se reveló el relanzamiento de los módulos de Maybelline New York en centros comerciales, ahora llamados Maybelline BOX, donde las consumidoras encontrarán no sólo lo último en tendencias de maquillaje directo desde de Nueva York, sino que también podrán probar todos los productos y recibir un asesoría rápida y personalizada.

“Maybelline New York es una marca muy conocida por traer las últimas tendencias en maquillaje y ahora buscamos también hacerlo a través de las experiencias que generamos en el punto de venta” detalló Sandra Malca, Gerente de la Categoría de Maquillaje en L’Oréal.

Con el nuevo formato Maybelline BOX, la marca busca seguir siendo el primer referente en el sector retail. “No sólo vamos a dar la mejor experiencia en belleza a través de innovaciones y prueba de producto, sino que también daremos un servicio de atención personalizado y express ya que entendemos que el tiempo y la posibilidad de realizar una compra rápida es algo muy valorado por nuestras consumidoras”, agregó Malca.

En el evento estuvieron presentes diferentes influencers de moda, maquilladores, y también las embajadoras de la marca, Tana Rendón y Paloma Derteano, quienes fueron las encargadas de realizar “El UNBOXING” y revelar a todos los asistentes esta gran sorpresa que trae la marca a nuestro país: los Maybelline BOX, un novedoso formato de módulo de venta donde las consumidoras podrán vivir una experiencia de moda y maquillaje neoyorquino, de la mano de una atención personalizada y express.

Además de la presentación del nuevo formato Maybelline BOX, la marca también nos contó sobre sus últimos lanzamientos, entre ellos destacan las bases “Fit Me Matte + Poreless”, estas bases son las más vendidas de la marca en Estados Unidos y ahora ya se encuentran disponibles en Perú. Entre sus beneficios principales está el acabado matificante, el poder que tienen para disimular los poros y la gran variedad de tonos, ¡son 20! Para que no dejes de encontrar el tono que sea tu Fit ideal.

