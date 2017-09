Presentan nuevos indicios en denuncia contra fujimorista Yesenia Ponce

Nuevos indicios presentados esta noche complican la situación de la legisladora de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, quien fue acusada de mentir en su hoja de vida al afirmar que culminó sus estudios secundarios y cuya denuncia fue archivada por la Comisión de Ética del Congreso.

El programa Cuarto Poder presentó el testimonio del odontólogo Aldo Rodríguez, excolaborador y asesor de Ponce, quien mostró el comprobante del depósito bancario de S/ 10,000 que la legisladora encargó realizar a la cuenta de Daniel Soto Rivera, director del colegio en el cual ella supuestamente estudió y que testimonió ante la Comisión de Ética respaldando esa versión.

Según Rodríguez, Ponce le comentó en una reunión hace meses que debía hacer un depósito bancario. Este se ofreció a encargarle a un familiar hacer dicho trámite, ante lo cual la congresista le entregó los S/ 10,000 en efectivo y escribió de su puño y letra el número de cuenta.

Soto Rivera testificó en abril pasado ante la Comisión de Ética que fue profesor de matemática en 4 y 5 año de secundaria de Ponce.

Asimismo, es el director del colegio que expidió los certificados de estudios según los cuales Ponce si habría culminado su secundaria.

No obstante, representantes del Ministerio de Educación afirmaron ante la Comisión de Ética que dichos certificados no figuraban en los archivos oficiales. Por ello la presunción es que dichos documentos no serían verdaderos.

Consultada por el programa, Ponce negó conocer a Soto Rivera, aunque insistió en que fue su profesor de secundaria.

Soto Rivera, por su parte, se negó a responder si había recibido los S/ 10,000 soles mencionados.

Cabe indicar que la Comisión de Ética del Congreso, presidida por un representante de Fuerza Popular, el mismo partido al que pertenece Ponce, archivó esta denuncia el pasado mes de abril y libró de una sanción a la mencionada parlamentaria.

Ponce generó controversia durante la reciente huelga de docentes al afirmar que Fuerza Popular los respaldaba aunque fuesen terroristas.

(Fuente: Andina)

