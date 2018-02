Presentan la New Mahindra Pik Up

MAHINDRA, con sede en Mumbai, hasta la fecha conforma una federación mundial de empresas con un valor de USD$ 19 mil millones con presencia en más de 100 países, convirtiéndose así en uno de los mayores fabricantes de todoterrenos del mundo.

A partir del 2007, en sociedad con el grupo Gildemeister, MAHINDRA ingresa al mercado automotriz peruano, logrando sobresalir y centrándose en la distribución de automóviles todoterreno.

Mahindra lanza en el Perú el nuevo modelo Pik Up. Uno de los más importantes fabricantes de automóviles de la India, presentó en las Dunas de San Bartolo su pick up doble cabina, una camioneta preparada para los caminos más difíciles de la costa, sierra y selva del Perú.

Cuenta con un motor Diesel de 2.2 litros y con una capacidad de carga de 1.1 toneladas y de 2.5 toneladas de arrastre, la Mahindra New Pik Up fue presentada en un complejo circuito preparado para la ocasión, en el que se puso a prueba sus 140 caballos de fuerza, su tracción electrónica y su marcha de 6 velocidades.

Con tres versiones (PIK UP DC 4X2, PIK UP DC 4X4 S4 y PIK UP DC 4X4 S6), la nueva camioneta del fabricante indio tiene 5.2 metros de largo, 1.2 metros de ancho y 1.9 metros de altura. Su suspensión delantera es independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos, mientras que la posterior es rígida con muelles semielípticos.

Con aire Acondicionado, volante regulable en altura y computadora a bordo en todas sus versiones, la camioneta de Mahindra es de muy fácil manejo gracias a su dirección asistida hidráulicamente y tiene extraordinarias prestaciones tanto en caminos afirmados, como en carreteras a altas velocidades o en las calles congestionadas de las ciudades.

MAHINDRA es representado en el Perú por Motormundo, empresa que forma parte de Gildemeister, uno de los conglomerados del rubro más importantes de Sudamérica. Está presente en el Perú desde el 2007 y cuenta con una amplia Red de Ventas, Servicios y Repuestos a lo largo de todo el territorio nacional.

Me gusta: Me gusta Cargando...