Presencia en Uruguay demostrará que no existe persecución política

Afirma congresista del Frente Amplio, Marco Arana

El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, manifestó que la presencia de tres representantes de esta bancada en Uruguay, servirá para demostrar que no existe ningún tipo de persecución política en contra del expresidente Alan García, quien solicitó asilo al país sudamericano.

Indicó que si bien existe una tradición histórica de parte de la nación oriental en otorgar asilo, es necesario que también se conozca la información sobre los casos de supuestos actos de corrupción por los cuales está siendo investigado García Pérez.

“Puede ser importante que nuestra presencia permita dar información que en el Perú es conocida, pero en Uruguay quizás no. Hay que dar ese contexto, porque aquí no se conoce porque este mismo argumento lo dan tanto Keiko Fujimori como Alejandro Toledo, es decir, son detalles que no se conocen”, explicó.

En ese sentido, explicó que tienen programadas reuniones con diversos actores políticos, así como los medios de comunicación de ese país, quienes están muy interesados en lo que ocurre en el Perú.

“Vemos que hay mucho interés en el tema (sobre el pedido de asilo de Alan García) pero consideramos que, de todas maneras, esta solicitud de asilo generó una confusión que esperamos podamos resolver”, refirió.

Asimismo, sostuvo que como bancada están revisando los casos en los que Uruguay otorgó asilo, información que también recibirán de parte de las autoridades del Frente Amplio, agrupación partidaria del mismo nombre en el país oriental.

“Revisaremos los detalles que están señalado en la Convención de Caracas y el Acuerdo de Lima, por el que personas procesadas por delitos comunes no deben aplicar a un asilo”, mencionó.

Marco Arana, Humberto Morales y Wilbert Rozas viajaron con rumbo a la ciudad de Montevideo, Uruguay, para conversar con dirigentes políticos y medios de comunicación, para explicar que en el Perú no existe persecución política en contra de Alan García.

(Fuente: Andina)

