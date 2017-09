Preocupación en la región y protestas en EEUU por la cancelación del programa que protegía a jóvenes migrantes

El gobierno de Donald Trump anunció este martes el fin del programa DACA: Acción Diferida para Llegados en la Infancia que permitía a 800,000 jóvenes residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

“Estoy aquí para anunciar que el programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Obama, está siendo rescindido”, declaró desde la Casa Blanca el fiscal general, Jeff Sessions.

Sessions explicó que la decisión del gobierno descansó en su análisis sobre la legalidad del programa y la posibilidad que el mismo sea invalidado por las cortes federales en respuesta a la inminente ampliación de una demanda en diez estados de corte republicano.

El programa fue instaurado en 2012 por su predecesor Barack Obama y permitió dar certeza legal a los jóvenes traídos ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.

Los dreamers (que es como son llamados los beneficiarios de DACA) pueden solicitar la suspensión de la deportación y residir legalmente en Estados Unidos durante dos años. Después de eso, pueden solicitar una renovación.

“Nuestra sabiduría colectiva es que la política es vulnerable a los mismos desafíos legales y constitucionales que los tribunales reconocieron con respecto al programa DAPA, el cual fue suspendido a nivel nacional en una decisión confirmada por (la corte de) el Quinto Circuito”, dijo Sessions ante periodistas.

Sessions indicó que si el gobierno optara por mantener lo que calificó como una política de amnistía ejecutiva por parte de Obama, “lo más probable es que se le impusiera la misma suspensión que DAPA”.

La cancelación deja en riesgo de deportación a los dreamers.

De los cerca de 800,000 dreamers, de ellos 622 mil 170 son jóvenes indocumentados mexicanos.

Este martes, previo a la conferencia de Sessions, Trump llamó al Congreso a “hacer su trabajo” y preparar una solución para los miles de jóvenes.

Congress, get ready to do your job – DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017