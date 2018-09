Premian a Laboratoria en evento global más grande de mujeres en tecnología

– En EU sólo el 1% del total de desarrolladores web son mujeres latinoamericanas.

– Laboratoria es una startup con presencia en Perú, México, Chile y Brasil que le ha dado una carrera tech a casi mil mujeres de la región.

Laboratoria, la startup latinoamericana líder en inclusión de mujeres en tecnología nacida en Perú, fue reconocida en el Grace Hopper Celebration of Women in Computing, que se lleva a cabo del 26 al 28 de septiembre en Houston, Texas. Mariana Costa Checa, CEO y Co fundadora de Laboratoria, es la ganadora del Premio Abie para Agentes de Cambio, el cual reconoce a las mujeres sobresalientes que han creado o incrementado las oportunidades para niñas y mujeres en el campo tecnológico.

“Recibir este premio ha sido un honor para Laboratoria, tener el reconocimiento de una conferencia mujeres en tecnología nos hace muy felices; además, creemos que es un reconocimiento no solo para trabajo que hacemos nosotros, sino también las estudiantes, egresadas, donantes y las empresas que contratan nuestro talento, pues ayudan a construir un sector de tecnología más diverso en América Latina”, comentó Mariana Costa.

La labor de Laboratoria fue destacada gracias a sus esfuerzos para capacitar a mujeres latinoamericanas con las habilidades necesarias para construir una carrera exitosa en el sector tecnológico. A la fecha ha capacitado a cerca de mil mujeres, de las cuales 70% ya tienen empleo en áreas tecnológicas.

“Mariana Costa Checa está construyendo el talento digital que Latinoamérica necesita para prosperar como economía del conocimiento, al mismo tiempo que empodera económicamente a las mujeres y transforma a sus familias y comunidades. Hoy en día, Laboratoria es una fuente líder de talento tecnológico para todo el mundo”, expresó Hilary Mason, durante el Opening Keynote del Grace Hopper Celebration.

El evento Grace Hopper Celebration of Women in Computing, es una conferencia para mujeres en Computación, que se celebra anualmente, desde 1994, co-fundada por la Dra. Anita Borg y la Dra. Telle Whitney, e inspirada en el legado de la Almirante Grace Murray Hopper. Está diseñada para dar visibilidad a la investigación, aportaciones y carrera de las mujeres en la informática. Esta conferencia tiene como resultado propuestas de colaboración, networking y mentoring para las mujeres jóvenes, y se centra en el tema del rol de las mujeres en el área de la tecnología de hoy en día.

La lista de mujeres reconocidas por los Premios Abie en años anteriores incluye a Diane Green, Fundadora de VMware; y Anna Patterson, Vicepresidenta de Ingeniería e Inteligencia Artificial para Google, entre otras. De acuerdo con un reciente estudio de McKinsey y Pivotal Venture en Estados Unidos sólo el 1% de total de desarrolladores web son mujeres latinoamericanas.

A quienes deseen apoyar esta iniciativa e impulsar la inclusión femenina, pueden donar a través de este link: https://www.classy.org/give/203782/#!/donation/checkout

Me gusta: Me gusta Cargando...