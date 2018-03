PPK: ¿con los votos (y días) contados?… Por: Octavio Huachani Sánchez

Ante el inminente desalojo del presidente Pedo Pablo Kuczynski de Palacio de Gobierno muchos peruanos se preguntan con mucho temor sobre lo que vendrá después. Los jóvenes, más radicales ellos, ya están exigiendo a viva voz, vía las redes sociales, que se vayan todos -incluyendo los congresistas-. Un pedido compresible debido a las últimas declaraciones altisonantes y actuaciones desaforadas de la mayoría de los parlamentarios suscitados por el pedido de vacancia de PPK.

Es lamentable decirlo, pero la difusión de los videos grabados por el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani nos ha devuelto a los tiempos cuando Vladimiro Montesinos compraba votos para asegurar que su jefe continúe en el poder.

Y en esta operación el apellido Fujimori se repite como los actores principales de este escándalo cuyo modus operandi es el mismo: unos comprando votos ofreciendo prebendas o ventajas políticas o económicas para los disidentes y otros grabando vídeos para ponerlos en evidencia.

Sorprende la aparición y participación del abogado del presidente Alberto Borea compartiendo con el congresista Mamani el teléfono del ministro Giufra.

No así la del congresista Bienvenido Ramírez, quien en los últimos dos meses ha sido uno de los acompañantes favoritos de PPK en sus viajes al interior del país. Quizás esa cercanía lo animó a asegurar a Moisés Mamani que desde sus viajes con el presidente ahora tiene todo el poder en la región Tumbes: ”En menos de una semana me dieron obras y las Direcciones Regionales”

“Fue una fanfarroneada entre amigos” diría más tarde a modo de disculpa. Difícil de creer porque todo indica que lo hizo con la intención de captar el voto de Mamani.

Es difícil de creer porque en otro de los audios presentado por Moisés Mamani, Aragón Valdez, Gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), le explica a Mamani como favorecerse económicamente con la ejecución de obras: “Ya, tu agarras a ver qué alcalde tienes. Digamos el alcalde provincial, ya muy bien. Cuánto es tu proyecto más caro, ya de 100 millones, ya ok; ya 10%, ya, 5% no más que te deje, 5% no más, ya cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el Ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo, me entiendes, eso hacen los humalistas; pucha la plata te llega así, fresquita pues hermano, sin mover un dedo”. Más claro ni el agua.

Según Mauricio Mulder. Aragón Valdez es viejo conocido de Alberto Borea ya que trabajaron juntos en el gobierno de Toledo. Apenas enterado el ministro del Interior anunció que ha dado por concluida su labor en Sucamec.

Quiéralo o no, este escandaló va a salpicar al presidente Pedro Pablo Kuczynski y restarle el apoyo congresistas de otras tiendas que habían manifestado su rechazo al pedido de vacancia. Por lo pronto el aprista Jorge del Castillo ha declarado que votará por la vacancia porque está en contra de este tipo de maniobras para comprar votos.

Pero no solo es él. Vicente Zevallos, Alberto de Belaunde, Gino Costa y Carlos Basombrío piden en coro la renuncia inmediata de PPK.

Así las cosas, el futuro cercano de PPK resultaría corto. ¿Pero qué futuro nos espera a todos los peruanos?

