Poder Judicial sugiere que Fiscalía pida extradición de Alejandro Toledo

Porque arresto provisorio con fines de extradición no ha avanzado en EE.UU.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sugirió que el Ministerio Público solicite la “extradición propiamente dicha” del expresidente, Alejandro Toledo, a fin de facilitar su retorno al Perú, donde es requerido por presuntos actos de corrupción.

Según indicó, el cuadernillo de arresto provisorio con fines de extradición que se solicitó en febrero pasado no ha avanzado con la rapidez debida en los Estados Unidos, país donde Alejandro Toledo se encuentra en calidad de prófugo.

Expresó que con la nueva solicitud que formule el Ministerio Público, el Poder Judicial armaría el respectivo cuaderno, para dar paso a la audiencia de extradición, luego de lo cual “se eleva a la Corte Suprema, se va al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por vía diplomática, se manda al Departamento de Estado de Estados Unidos”.

Con ello sería más efectivo el retorno de Alejandro Toledo al Perú, porque el respectivo cuaderno de extradición incorporaría información adicional a la que figuraba en la solicitud de arresto provisorio, por ejemplo, la declaración de Josef Maiman, señaló Duberlí Rodríguez.

Acumulación

Asimismo, el titular del Poder Judicial insistió en sugerir que se acumulen los casos Ecoteva y Odebrecht, que involucran a Alejandro Toledo en presuntos actos de corrupción.

Mencionó que la figura de la acumulación procede cuando existe “conexión o familiaridad” entre dos procesos que se desarrollan “casi en paralelo”, aunque estén en fases o tiempos procesales distintos.

Además, si se trata de un mismo hecho, agregó, debe existir unidad en la investigación, en la acusación y el el juzgamiento, de tal manera que, en el caso de Alejandro Toledo, también pueda dictarse una sola sentencia.

Duberlí Rodríguez añadió que incluso la declaración del empresario Josef Maiman, colaborador eficaz de la Fiscalía, podría ser utilizada en los casos Ecoteva y Odebrecht, bajo la figura de la “prueba trasladada” de un proceso a otro, lo cual -dijo- es perfectamente válido.

“No se cierra para nada ni se impide que la colaboración o declaración del señor Maiman pueda incorporarse en cualquiera de los procesos (Ecoteca y Odebrecht), como testigo o como prueba trasladada”, apuntó el presidente del Poder Judicial.

Rodríguez fue cuidadoso en señalar que sus sugerencias hacia el Ministerio Público son de carácter administrativo y que dar una opinión o consejo sobre estos temas “no es emitir una orden”.

“Yo no estoy dando ninguna orden ni a los jueces ni a los fiscales, pero sí me preocupa que tengamos dos procesos que comprometen esfuerzos de jueces del Perú por un mismo tema (…). Me preocupa que esto se hagan bien, porque si no le echan la culpa al Poder Judicial”, anotó.

Eficiencia

Además, remarcó que la intervención del Poder Judicial en todos los casos de corrupción se da solo durante la etapa de juzgamiento, y no en la fase de investigación, pues esta última corresponde al Ministerio Público.

“Si el Ministerio Público hiciera su trabajo de manera eficiente y oportuna, la pelota estaría en la cancha del Poder Judicial y nosotros haríamos lo mismo. Todos estamos obligados a hacer nuestro trabajo de manera eficiente”, manifestó en Canal N.

En ese sentido, el presidente del Poder Judicial instó a que “todos trabajemos a la misma velocidad”, pues dijo que si la Fiscalía, encargada de acopiar las pruebas e investigar, realiza un buen trabajo, se dictarán con más rapidez las condenas que correspondan.

“Así no habrá riesgos de que se venzan los plazos de la prisión preventiva o que estemos al borde de la libertad de personas que todavía no han sido procesadas. Todo ese tema, yo creo que debe ser abordado con mucha responsabilidad”, comentó el magistrado.

(Fuente: Andina)

