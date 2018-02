Poder Judicial apoyará a deudos de incendio en centro juvenil de Trujillo

Los 19 heridos por inhalación de humo están fuera de peligro

El Poder Judicial dará el apoyo que requieran los deudos de los cinco jóvenes fallecidos en el incendio registrado hoy en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, aseguró esta noche el juez supremo titular de ese poder del Estado, César San Martín.

“Todo lo que es el tema del entierro, etc., es algo que sí corresponde a nosotros y se va a hacer. Están viajando (a Trujillo) miembros de la Gerencia de Centros juveniles para, in situ, tomar las medidas complementarias. Nosotros no nos desentendemos de las víctimas”, subrayó.

Según informó, la Gerencia General del Poder Judicial también está adoptando todas las medidas del caso para detectar o deslindar responsabilidades administrativas tras el trágico incidente, así como disponer la refacción de los daños materiales registrados.

“Estamos trabajando de modo muy consistente para superar el tema”, añadió.

Explicó que, si bien las causas del incendio están en investigación, una gresca entre adolescentes devino en la quema de colchones, desatando el fuego, que pudo ser controlado por los bomberos, aunque con la lamentable muerte por asfixia cinco jóvenes.

El magistrado precisó, los fallecidos en el siniestro fueron identificados como Julio César Alcántara Vigo, Ronaldo Castillo Salinas, Antony Huamán Polo, Eder Daniel Sirlopu Vega y José Vega Acevedo, a cuyos deudos expresó sus más sentidas condolencias.

César San Martín agregó que, a consecuencia de la inhalación de gases tóxicos, otros 19 muchachos resultaron heridos, pero ya se encuentran fuera de peligro, tras haber recibido la atención respectiva en hospitales de la región La Libertad.

“Es obvio que el Poder judicial está asumiendo los costes que todo esto ha señalado”, refirió el también ex presidente del ese poder estatal.

Agregó que la capacidad del citado centro de reclusión de Trujillo es de 90 jóvenes, pero alberga a 183, lo que representa una sobre población que rebasa largamente la capacidad instalada.

De otro lado, informó que 25 jóvenes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita) fueron derivados al Anexo 3 del penal de Ancón II, luego que ayer un grupo de internos quemara colchones y generara caos durante un procedimiento de traslado.

El citado ambiente penitenciario se encuentra aislado del resto de reclusos y fue cedido al Poder Judicial, mediante un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el fin de albergar a los jóvenes “especialmente problemáticos”, indicó San Martín.

Los 10 centros juveniles que operan en el país, tres de los cuales están en Lima, albergan a 3,900 internos, una población que representa el doble de toda su capacidad real de albergue, advirtió el representante del Poder Judicial.

“No tenemos la infraestructura necesaria (…). Constantemente, en los presupuestos anuales, solicitamos recursos para financiar infraestructura en centros juveniles, pero lamentablemente esto no se nos da”, remarcó el juez supremo en conferencia de prensa.

Por su parte, el Ministerio Público dio a conocer hoy que la cuarta Fiscalía Provincial de Familia Transitoria de Trujillo abrió investigación por el incendio en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (ex Floresta), donde fallecieron cinco menores.

La medida, detalló, fue dispuesta por la fiscal Flor de María Aznarán Basilio, quien se dirigió a dicho centro de reclusión, donde verificó la situación de los internos y dirigió la diligencia de levantamiento de los cadáveres.

(Fuente: Andina)

