Pleno inicia mañana debate de proyectos de reforma constitucional

Junta de Portavoces rechazó solicitud del FA para que proyectos enviados por el Ejecutivo fueran exonerados de Comisión

La congresista Úrsula Letona, vocera de la bancada Fuerza Popular informó que se rechazó la solicitud del Frente Amplio para que los dictámenes de los 4 proyectos de reforma constitucional presentados por el Poder Ejecutivo sean exonerados de comisión.

“En el entendido que para la Junta de Portavoces, aprobar una reforma constitucional sin contar con un dictamen constituye un precedente nefasto para la democracia de nuestro país. Una reforma constitucional debe pasar al menos por la comisión competente y se apruebe un dictamen en base al cual podamos llevar una discusión en el pleno del Congreso”

Así lo señaló la parlamentaria en conferencia de prensa realizada el lunes 17 luego de participar en la reunión de Junta de Portavoces. El dialogo con los medios de comunicación se dio posteriormente a la aprobación progresiva del dictamen sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Letona estuvo acompañada de los congresistas Alejandra Aramayo y Luis Galarreta

Posteriormente, la congresista Aramayo informó que la bancada de Fuerza Popular aceptó la invitación del presidente de la República, Martín Vizcarra, para reunirse hoy con los voceros de las bancadas, sin embargo lamentó que primero se haya planteado una cuestión de confianza y luego invite conversar.

“Creo que la lógica correspondía conversar primero y al no haber puntos de concordancia por supuesto que plantee la cuestión de confianza en el marco constitucional. Queremos dejar manifiesto y pública la voluntad que tiene Fuerza Popular no solo del diálogo sino de converger y encontrar consensos a favor del país”, dijo la legisladora.

Posteriormente, Letona informó que mañana martes a partir de las 11 de la mañana se reunirá el pleno del Congreso para iniciar el debate de los dictámenes referidos a la Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y a la bicameralidad

“De oficio, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, está invitando al Presidente del Consejo de Ministros para el día miércoles para que sustente los argumentos por los cuales plantea la cuestión de confianza, en ánimos de corregir los errores que se han evidenciado y poder escuchar los argumentos del Poder Ejecutivo”, remarcó la legisladora.

A su turno, el congresista Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista, recordó que precisamente para debatir las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo el Congreso se encuentra en sesión permanente.

“Las propuestas no son para votar si o si sino que hay que debatirlos y que se adapten las modificaciones que correspondan de manera que no hay que saltar demasiado porque el suelo está parejo. El presidente de la República debe tranquilizarse y no estar pechando al Congreso creyendo que eso le da réditos porque lo único que va ocurrir es que se desnaturalice el proceso constitucional y democrático, él incurra en infracción constitucional y no queremos que eso pase”, dijo el legislador.

Por su parte, el congresista Richard Arce Cáceres, en representación de la bancada Nuevo Perú opinó que en la reunión de hoy de la Junta de Portavoces se mostró la voluntad que se esperaba pero, observó que esa voluntad salga después de un mensaje a la Nación donde hay un pedido de confianza. “Esta es la mejor muestra de que en el Congreso de la República se estaba bloqueando la necesidad de esta reforma, que es un pedido ciudadano, para ver una reforma política y una reforma judicial”, dijo el legislador.

Arce agregó que como legisladores les corresponde responder el pedido ciudadano porque la gente en las calles está cuestionando al Parlamento y el nivel de desaprobación ha pasado a 90 por ciento lo cual hace perder credibilidad y legitimidad para obrar desde el primer poder del Estado.

Finalmente, el congresista Cesar Vásquez vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso opinó que se debe poner paños fríos a la situación generada entre los dos poderes del Estado y trabajar en las reformas que exige la población y el país demanda.

“Se tiene que dar las reformas, tiene que darse el referéndum que es lo que exige la población y nosotros desde el Congreso estamos totalmente de acuerdo y hemos votado incluso para que este cronograma de Constitución se acorte hasta antes del 5 de octubre a fin de que pueda verse el referéndum. Ejecutivo y Legislativo tienen que poner de su parte para que no haya trabas”, sostuvo el legislador.

Me gusta: Me gusta Cargando...