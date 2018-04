Plástico: Conoce como usarlo de manera responsable y no contaminar

Solo en Lima se consumen 3 mil millones de bolsas plásticas. Asimismo, el 94% de los comercios en el país utiliza exclusivamente bolsas de plástico como empaque para el despacho de sus productos.

El plástico es uno de los materiales que más deteriora el medio ambiente, tarda en desaparecer de la tierra aproximadamente 1000 años y debido a sus bajos costos se usa principalmente para crear productos desechables que contaminan de manera dramática el planeta y generan graves problemas ambientales, económicos y sociales.

Es por esa razón que en muchos países se han prohibido las bolsas plásticas y en otros hasta existe un impuesto para el uso de productos descartables hechos de este material.

“El 30% de los productos fabricados de plástico son utilizados solo una vez. Los últimos reportes indican que en Lima se consumen alrededor de 3 mil millones de bolsas plásticas. Asimismo, el 94% de los comercios del país utiliza exclusivamente bolsas de plástico como empaque para el despacho de sus productos”, explicó Eduardo Calderón de la Barca, vocero de la campaña Juntos por el Medio Ambiente, iniciativa que busca sensibilizar al país sobre la importancia de preservar el entorno en el que vivimos mediante buenas prácticas.

“El descubrimiento de océanos contaminados con deshechos plásticos, especies marinas que fallecen por consumir este material, el hallazgo de una isla flotante conformada por productos plásticos nos lleva reflexionar que la responsabilidad recae tanto en la legislación como en los usuarios”, destacó el experto quien nos brindó 4 recomendaciones para usar el plástico de manera sostenible y contribuir con el cuidado del planeta y el de tu salud.

1. Consume productos plásticos que puedan ser reciclados

En el mercado son pocos los productos elaborados de este material que pueden ser reciclados al 100%. Entre ellos destacan las baterías automotrices, que mediante el debido procedimiento logran que todos sus insumos sean reciclados y de esta manera no perjudican al medio ambiente.

Si optas por adquirir productos de plástico asegúrate que sean reciclados correctamente o sean biodegradables.

2. Diles NO a las bolsas de plástico

Uno de sus componentes principales para su elaboración es el petróleo causante de la contaminación de parques, ríos y mares. “La fabricación de las 2.91 millones de bolsas que se consumen anualmente en Lima Metropolitana emite una tonelada de CO2, lo que equivale a la emisión de un automóvil al recorrer 7 segundos. Por ello, es mejor optar por las bolsas de tela”, precisó el vocero.

3. Evitar el uso de botellas de plástico

Es importante saber que las botellas plásticas no son reutilizables, ya que pueden provocar contaminación bacteriana, debido a uno de sus principales componentes el bisfenol A. Este componente provoca efectos nocivos para la salud como diabetes, procesos alérgicos, enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer.

4. Deja de lado los tappers de plástico y sorbetes

Diversos estudios confirman que los químicos que se desprenden del plástico se filtran en los alimentos y bebidas cuando están expuestos a temperaturas altas. Por ello, es recomendable guardar los alimentos en recipientes de vidrio para evitar problemas de salud como el cáncer.

No uses sorbetes, pues están elaborados con materiales no biodegradables, que tardan mucho tiempo en destruirse y terminan en el mar, y es causante que miles de especies mueran a causa de su ingesta.

5. No usar utensilios de plástico

Su uso frecuente hace que se genere problemas de salud, debido a que contienen toxinas peligrosas para el organismo. Por ello, es recomendable reemplazar los utensilios de plástico por unos de acero inoxidable que evitaran en gran medida diversos problemas de salud que pueden originar el uso de platos o vasos desechables.

