Plantean reglamentar contratación de consultorías en sector público

En el marco de medidas de austeridad, propone Mantilla

El primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, saludó las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público, dictadas por el Gobierno, y planteó que la contratación de asesorías y consultorías en el ámbito estatal sean debidamente reglamentadas.

Indicó que, en ocasiones, se genera una sobrecarga de ese tipo de servicios que, incluso son contratados solo para beneficiar a terceros o “devolver favores” desde los diferentes ministerios o entidades estatales, situación que -dijo- podría evitarse con un reglamento claro.

“Me parece bien la decisión de este nuevo gobierno, pero además me gustaría que tome la iniciativa de reducir gastos de publicidad estatal y que se regule, vía decreto de urgencia, el tema de las famosas asesorías o consultorías contratadas por grandes sumas en los ministerios”, anotó.

De esta manera, agregó el fujimorista, se podría evitar que el decreto emitido el pasado viernes por el Poder Ejecutivo sea letra muerta, y garantizará que las entidades púbicas no le “saquen la vuelta a la norma” para seguir contratando a consultores o asesores.

Para Mario Mantilla, si se reduce al máximo la publicidad estatal y la contratación de asesorías y consultorías, podrían generarse un ahorro importante para el Estado y, por lo tanto, contar con mayores recursos para destinarlos a nuevos proyectos de inversión pública.

“Esperamos que este decreto cumpla, efectivamente, su objetivo de reducir los gastos (…). El objetivo es bueno, por eso la importancia de su cumplimiento y que no busquen cinco pies al gato para justificar este tipo de gastos”, manifestó, en entrevista con la Agencia Andina.

Según el legislador de Fuerza Popular, el Congreso, en esa misma línea, también procurará reducir sus gastos presupuestales.

Precisó que, si bien el Congreso no ha incrementado su presupuesto, una alternativa para ahorrar recursos podría ser la postergación del proyecto de construcción de un nuevo local para el Parlamento y revisar algunos contratos de alquiler de playas de estacionamiento.

“Mayores gastos no tenemos, salvo las remuneraciones y los viajes de cada congresista. Nosotros no hemos incrementado presupuesto en el Parlamento, a diferencia de otros órganos públicos. No obstante, vamos a tratar siempre de reducir presupuesto, en la misma línea del Ejecutivo”, anotó.

Mario Mantilla agregó que el Congreso de la República siempre ha tenido la voluntad de evitar que sus gastos se incrementen.

El Ejecutivo emitió el viernes un decreto de urgencia para reducir el gasto público hasta en 969 millones 162,868 soles, con medidas de eficiencia y reducción de costos en talleres, seminarios, servicios de imagen, pasajes y publicidad, así como un uso adecuado de vehículos oficiales.

Mediante el Decreto de Urgencia N 005-2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se estableció una serie de medidas extraordinarias en materia económica y financiera para atenuar y modular el crecimiento del gasto corriente.

Ello sin afectar la prestación de los servicios públicos, y garantizar el cumplimiento de las metas fiscales previstas para este año.

La norma, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, es de aplicación a todas las entidades del Gobierno y, en cuanto son expresamente mencionados, a los gobiernos regionales y locales.

Además, los recursos resultantes de la reducción del gasto son transferidos a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...