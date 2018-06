Pierina Less ofrecera gran show “Celebration”

La cantante y compositora peruana Pierina Less cumple diez años de trabajo musical en eventos corporativos, y presentará su exitoso show temático ‘Celebration’ este viernes 29 de junio en el Cocodrilo Verde.

‘Celebration’ es un espectáculo de música, video y color de primer nivel donde Pierina Less reúne los más grandes hits de la música disco de los 70’s y del rock de los 80’s. “Mi objetivo principal con ‘Celebration’ es contagiar alegría a través de la música. El rock de los 80’s es mi adoración, pues fue mi primera influencia como artista. Y la música disco me apasiona por su ritmo que contagia. Cuando me animé a hacer este show, decidí que uno de mis objetivos sería vacilarme sobre el escenario y, por supuesto, eso es lo que hago”, comenta Pierina Less.

El show nos transporta a los grandes hits de la música disco y el funk de los 70’s, con canciones mundialmente famosas de Gloria Gaynor, Donna Summer, Bee Gees, Kool & The Gang, Earth Wind & Fire, ABBA, entre otros.

‘Celebration’ también ofrece lo mejor de los 80’s, con mega hits de artistas como Michael Jackson, Madonna, Queen, INXS, Toto, Van Halen, entre otros. Y como era de esperarse, el rock en español también se hace presente con un set que incluye canciones de Soda Stereo, Charly García, Los Abuelos de la Nada, Alaska y Dinarama, Miguel Mateos y demás figuras que nos harán recordar que la vida es una celebración. Además, algunas sorpresas de la música actual.

La agrupación que acompaña a Pierina Less está conformada por excelentes y reconocidos músicos del medio, tales como Abel García (saxofón), Koki Romero (teclados), Julio Castro (guitarra), Luis Espinoza (batería) y César Callirgos (bajo). El show se presentará el día VIERNES 29 DE JUNIO en el COCODRILO VERDE (Calle Francisco de Paula Camino 226, Miraflores. Informes y Reservas: 978-198-714 / 444-2381. Mail: adm@cocodriloverde.com.

Facebook Oficial de Pierina Less: https://www.facebook.com/pierinaless/

