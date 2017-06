Piden cambios en FF. AA. para evitar muertes

Parlamentarios de distintas bancadas expresaron su preocupación por los numerosos accidentes que acabaron con el fallecimiento de efectivos militares ocurridos durante sesiones de entrenamiento a las que son sometidos, entre ellos los cuatro soldados del Batallón de Intendencia, en la playa de Marbella, en Magdalena del Mar.

Por eso, coincidieron en demandar medidas inmediatas para terminar con hechos que enlutan a la familia militar.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Luciana León (CPA), dijo que si bien es cierto que se requiere de una política de transformación de la cultura militar en las Fuerzas Armadas, es necesaria la implementación de medidas inmediatas para evitar más muertes.

Asimismo, preguntó la razón por la que el Batallón de Intendencia tenía al frente a un especialista de la unidad de Infantería

Antes, los congresistas Carlos Tubino y Marco Miyashiro de Fuerza Popular, señalaron que más allá de encontrar culpables, es necesario hacer profundas modificaciones a la cultura institucional acordes a los requerimientos del siglo XXI.

Miyashiro Arashiro hizo un recuento de los fallecimientos ocurridos en los últimos meses y lamentó que de por medio la causa haya sido la negligencia y la irresponsabilidad.

Por su lado, el congresista Edwin Donayre (APP) dijo que la carrera militar tiene sus riesgos, pero que éstos disminuyen si se aplican medidas de seguridad.

Fue durante la presentación del titular de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, quien se presentó ante ese grupo de trabajo para informar sobre los avances en la investigación y las medidas adoptadas respecto al fallecimiento de los cuatro jóvenes del Batallón de Intendencia.

Un paso al costado

El congresista Luis Galarreta (FP) consideró lamentable “que no se quiera tocar a nadie” y puso el ejemplo de Fernando Rospigliosi, quien por la muerte de una persona fue censurado.

“Aquí ha habido más de cuatro muertos y vamos a ver al responsable de la tropa, ver qué pasó, si no debieron salir en ese momento, si la marea no era la mejor. Por eso quisiera saber si hay el compromiso de que no quieran asumir la responsabilidad que corresponde”, afirmó.

Lamentó que hasta el momento no haya la asunción de la responsabilidad política y la “vergüenza propia de que en su institución se ha muerto gente” y que debería dar un paso al costado.

“Si el ministro no lo quiere asumir así, y no cree que hay compromisos con el régimen anterior y no desea asumir esa responsabilidad de la cabeza de la institución, lamentó que el gobierno no lo entienda cuando las cosas son bastante claras”, afirmó.

El ministro

Por su lado, Nieto Montesinos dijo que había tomado nota de las opiniones y recomendaciones de los legisladores.

Antes, informó que inmediatamente conocidos los hechos ocurridos en la playa Marbella se entrevistó con nueve soldados que estuvieron en el escenario y que le informaron que los jóvenes estuvieron tomándose fotos. Sus celulares fueron entregados a la fiscalía.

Dijo que su ingreso al mar fue temerario, no controlado, que rompió los protocolos y no se adoptaron las medidas adecuadas. “Fue una irresponsabilidad extrema”, expresó.

Señaló que en un rápido proceso se concluyó con las investigaciones, las que determinaron la identificación de responsables- lo cual se guarda en reserva- y fueron entregadas a la Justicia Militar y a la fiscalía.

Por otro lado, manifestó que la institución ha cumplido con entregar los derechos de pensión a los familiares directos de los fallecidos y tres de los cuatro seguros.

Nieto se comprometió a establecer un conjunto de medidas y normas que corrijan la cultura actual con la participación de especialistas en educación, sicología, entre otras que permitan establecer instituciones de derechos humanos de los subordinados.

Aprueban insistir

Antes, el grupo de trabajo aprobó por mayoría insistir frente a la observación de la Autógrafa de la Ley que modifica la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1133 para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial.

