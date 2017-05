Piden atender a regiones en emergencia

El pleno del Congreso aprobó esta noche declarar de interés nacional y necesidad pública la prestación, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado del sistema de drenaje pluvial en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Ica y Lima que fueron declarados en emergencia por el Poder Ejecutivo con motivo del Fenómeno del Niño Costero.

Puesta al voto, se pronunciaron a favor 91 votos, ninguno en contra y sin abstenciones. La segunda votación se producirá dentro de los próximos siete días.

La presidenta de la Comisión de Vivienda, Marisa Glave (FA) destacó la importancia de aprobar esta propuesta de ley porque a raíz de los desastres naturales ocurridos en el verano pasado quedó al descubierto la falta de preparación de los sistemas de agua y alcantarillado para enfrentar los cambios climáticos por la falta de planificación y de inversión.

“No ha habido una sola región donde no haya habido un colapso en los sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado. Hemos visto la ocupación informal del suelo y ello trae a problemas de fondo. El desastre es humano por falta de previsión y de planificación”, dijo.

Se plantea que las empresas que manejan los sistemas de agua potable y alcantarillado tengan planes de contingencia.

Milagros Takayama (FP), en su calidad de autora de la propuesta de ley, pidió a sus colegas el respaldo de esta proposición porque va a ayudar a las regiones afectadas por las lluvias, huaicos e inundaciones mientras su colega Wuiliam Monterola dijo que el caso de su circunscripción natal, Huancavelica, resulta de trascendencia que el Ejecutivo apruebe los proyectos de saneamiento para reducir las brechas sociales: 75.4% carece de agua potable y desagüe.

Bienvenido Ramírez (FP) dijo que con la aprobación de esta norma, los tumbesinos estarán contentos mientras que Richard Arce (FA) manifestó que si bien se trata de una propuesta declarativa, habría que extender sus alcances a nivel nacional.

También se aprobó el dictamen de la Comisión de Salud que plantea una ley para declarar de necesidad y utilidad pública la construcción de una nueva infraestructura y equipamiento para la Hospital Regional del Cusco con este resultado: 90 votos a favor en primera votación y fue exonerado de la segunda votación con 92 adhesiones por lo que quedó lista para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

El presidente de la Comisión de Salud, César Vásquez (APP), subrayó que Cusco requiere un nuevo hospital regional porque el que funciona actualmente tiene 312 camas hospitalarias y resulta insuficiente para satisfacer la demanda de los pacientes que muchas veces esperan turno postrados en los pisos del nosocomio.

Benicio Ríos (APP) reveló que hoy en el Hospital Regional del Cusco existe vulnerabilidad funcional y hay equipos médicos obsoletos. El 35.3% del equipo médico sobrepasa los 10 años de antigüedad y el instrumental quirúrgico ha sobrepasado su vida útil. “Hace 50 años Cusco tenía dos hospitales cuando habían 400 mil habitantes. Hoy sobrepasa el millón de habitantes. Hay que tener conciencia” dijo.

Ana María Choquehuanca (PPK) dijo que la regionalización no ha ayudado a resolver los problemas locales por lo que planteó devolver la rectoría de los sectores de Educación y de Salud al Poder Ejecutivo en tanto que Karla Schaefer (FP) alertó a sus colegas que no hay que jugar con las ilusiones de los peruanos en materia de salud.

Decretos Legislativos

Antes, el pleno del Congreso derogó el decreto legislativo 1333, dictado por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas delegadas. Lo que buscaba este decreto era la simplificación para el acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, pero al examinarse sus alcances se advirtió que lesionaba los derechos de propiedad y de la consulta previa de las comunidades nativas y de los pueblos originarios.

Puesto al voto el dictamen derogatorio, la asamblea legislativa se pronunció así: 81 a favor, 13 en contra y ninguna abstención. Se exoneró la segunda votación con este resultado: 81 a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres (FP) sustentó el dictamen afirmando que no es posible que el Ejecutivo dicte una norma que allana el camino en favor de los grandes intereses empresariales cuando lo correcto es legislar en favor de los más pobres. El otro motivo para que dicha norma no siga vigente es porque no se ajusta al marco de la ley autoritativa para la dación de decretos legislativos.

Indira Huilca, Marisa Glave y María Elena Foronda (Frente Amplio) coincidieron con la derogatoria del referido decreto legislativo porque éste violenta y generará más conflictos sociales y excedía todo el marco normativo nacional e internacional porque no respeta la autodeterminación de los pueblos originarios. “Se está creando una entidad superpoderosa sólo para promover proyectos de inversión adscritos a Proinversión. Nos parece grave”, dijo Glave.

Gino Costa, de la bancada PPK, replicó que la Comisión de Constitución no se ha pronunciado el por qué ese decreto legislativo es inconstitucional y propuso incorporar una norma que declare que la norma legislativa 1333 no es aplicable para cuando se afecte directa o indirectamente el derecho de propiedad de territorio de las comunidades nativas y tribales.

Luis Galarreta, de FP, expresó su indignación porque dicho decreto no considera ni respeta los principios de las comunidades nativas a lo que respondió Mercedes Aráoz (PPK) quien dijo que sí se van a respetar los derechos de los ciudadanos.

Además, el pleno congresal subsanó errores materiales detectados en el proceso de promulgación de las propuestas de ley aprobadas en la sesión del 4 de mayo para modificar los decretos legislativos 1341, 1242 y 1352.

También se aprobó modificar los decretos legislativos 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú y 1348, sobre el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes porque sus alcances se excedieron del marco de la norma autoritativa de delegación de facultades legislativas.

La presidenta del Congreso Luz Salgado Rubianes levantó la sesión a las 8.15 de la noche e informó que se votaron 15 temas de la agenda legislativa. También anunció que a partir del lunes los congresistas se dedicarán a trabajar en sus jurisdicciones en el marco de la Semana de Representación.

