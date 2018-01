Phil Collins y The Killers, banda ícono del rock moderno, inician el 2018 con dos megaconciertos en Lima

ARTES, la empresa del productor Alberto Menacho vuelve a marcar la pauta en materia de conciertos. En la agenda: Martes 13 y 27 de Marzo.



Lima, 26 de Enero 2017 (peruinforma.com) .- En primer lugar, Lima recibirá al legendario Phil Collins, quien vuelve a Perú después de dos décadas para presentar lo mejor de su repertorio. Con más de 150 millones de discos vendidos, álbumes situados en el puesto número uno de los ránkings de todo el mundo y canciones que han dejado huella en millones de personas, Phil Collins es una leyenda viva que no solo ha marcado a generaciones de fans, sino que a la vez ha influido en el trabajo de muchos otros artistas.

“THE LEGENDARY PHIL COLLINS EN VIVO” se presentará en Lima el Martes 13 de Marzo en el Jockey Club del Perú acompañado por THE PRETENDERS, sobresaliente agrupación con 25 años de historia y que mezcla perfectamente el punk, new wave y los éxitos pop, liderada por Chrissie Hynde.

El ex vocalista de Genesis es poseedor de una asombrosa carrera como solista. “Easy Lover”, “You Can’t Hurry Love”, “One More Night”, “Separate Lives”, “Two Hearts”, “Another Day In Paradise”, “I Wish It Would Rain Down”, son sólo algunos de sus éxitos.

Apenas unos días después será el turno de THE KILLERS, quienes regresan luego de las incesantes peticiones del público peruano tras su memorable concierto del 2013. La oportunidad de lujo de poder rockear junto a Brandon Flowers y compañía se hace posible gracias a la participación del grupo como parte del Festival Lollapalooza, que se presentará este año en Argentina, Brasil y Chile, pues llegan en calidad de “Headliners”, listos para sacudir toda la región. Su presentación en Lima completará su gira por nuestro continente.

Ganadores de innumerables nominaciones y premios GRAMMY, Brit y American Music Awards, The Killers traerá a Lima un setlist que abarca toda su carrera, escogido de un envidiable catálogo que también incluirá éxitos como “When You Were Young”, “Human”, “Read My Mind”, “Runaways” y “The Man”.

La cita con THE KILLERS y ROYAL BLOOD como invitados especiales será el Martes 27 de Marzo, también en el Jockey Club del Perú.

Ellos llegan acompañados por la revelación de los últimos años, el dúo británico ROYAL BLOOD, considerada una de las bandas más importantes de los últimos años según la prensa especializada, valoración que se refleja la pegada que ha tenido “How Did We Get So Dark?” álbum que ha ascendido al primer puesto de las listas más importantes.

