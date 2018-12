Pesca y Agro lideran exportaciones a España

Las exportaciones peruanas no tradicionales de productos pesqueros y agropecuarios a España crecerán en valores FOB este 2018 por tercer año consecutivo, según estima el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Cabe precisar que el valor de los envíos no tradicionales a ese país registrará este año una variación positiva del orden de 16% en comparación al año anterior, sumando un total de US$ 685,3 millones, frente a los US$ 590 millones del 2017.

“Este 2018 las exportaciones pesqueras no tradicionales crecerían un 41,6% respecto al año pasado, al pasar de US$ 178 millones a US$ 252 millones; mientras que los envíos agropecuarios se incrementarían en un 6,7%, tras crecer de US$ US$ 364,6 millones a US$ 389 millones en el mismo periodo”, afirmó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

Hay que considerar que ambos rubros sufrieron una contracción en el 2015 respecto al año anterior, sin embargo desde entonces han mostrado un comportamiento positivo y han alcanzado mayores valores cada año.

SECTOR TRADICIONAL

En total, los envíos peruanos a España sumarán US$ 1.847 millones este 2018, cifra muy similar a la de US$ 1.854 millones registrada el año pasado, agregó Posada.

“España no solo es un mercado de destino por sí mismo, sino que en algunos productos actúa como la puerta de entrada a Europa, algo a tener en cuenta por parte de nuestros exportadores, además de la facilidad que proporciona el poder negociar en su propio idioma”, concluyó el director ejecutivo del Idexcam.

