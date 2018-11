Pesca para consumo humano crece 30%

Para reforzar su cadena, en la que los pescadores artesanales tienen gran importancia por la captura de especies como pota, bonito, perico, merluza y otros, el gremio exportador apoya la realización del taller “Aumentar el uso de las directrices voluntarias para lograr sostenibilidad de la pesca artesanal en el Perú”, a realizarse el 20 de noviembre desde las 8 de la mañana en el Hotel Carrera del distrito de Lince.

El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de ADEX, Henry Quiroz, comentó que la pesca artesanal es diversa y dinámica que se caracteriza por la migración estacional, desempeña una importante función en la seguridad alimentaria y la nutrición, además, ayuda a erradicar la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos.

La especie más importante de la pesca para CHD fue la pota, con una participación de 52.6% del total. En estos nueve meses del año se exportó por US$ 583 millones 460 mil, un crecimiento de 60%, exportándose básicamente en la modalidad de congelado.

“Las cifras actuales indican un salto en el volumen de pota respecto al año pasado, igualando el nivel del 2012”, indicó Henry Quiroz.

Otros productos exportados fueron los langostinos (US$ 123 millones 997 mil), perico (US$ 90 millones 315 mil), anchoveta (US$ 51 millones 319 mil), conchas de abanico (US$ 36 millones 645 mil), atún (US$ 34 millones 299 mil), trucha (US$ 27 millones 491 mil), entre otros.

El taller “Aumentar el uso de las directrices voluntarias para lograr sostenibilidad de la pesca artesanal en el Perú”, reunirá a más de 30 líderes de diferentes comunidades de la pesca artesanal del ámbito marítimo, continental y lacustre del Perú.