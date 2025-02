PerúCámaras: 8 de cada 10 trabajadores no tiene beneficios sociales en el Perú

Presidente de la institución, Carlos Durand, sostuvo que el Perú es una economía informal en casi un 80%.

Carlos Durand, presidente de PERUCÁMARAS, sostuvo que el Perú lamentablemente se ha precarizado en los últimos años, lo que nos ha llevado a niveles cercanos al 77% de informalidad en el empleo.

“Esto significa que 8 de cada 10 trabajadores no goza de todos los derechos y beneficios que un empleo digno debe otorgar a una familia para sobrevivir”, cuestionó.

Agregó que este gobierno no tiene una visión de país concreta ya que las normas que emite el Ministerio de Trabajo no tienen un sentido lógico lo cual precariza la institucionalidad del país y no legitiman una decisión de política pública.

“Toda esta situación tiene efectos en la economía que van a reducir más la formalidad del empleo porque ocasiona que más personas se trasladen a la informalidad laboral y lamentablemente es lo que está pasando en el ámbito profesional”, indicó Durand.

El presidente de PERUCÁMARAS, manifestó que estamos en una coyuntura muy poco favorable para lograr un crecimiento mayor porque si no hay confianza en la economía la gente no consume.

Carlos Durand, anotó que a pesar que ya ha pasado más de un año del nuevo gobierno no existe una política nacional que atienda la formalización del trabajo y por ello somos una economía informal en casi un 80%.

Criticó que la política pública no está funcionando y una muestra de ello es que en solo un año ya se han cambiado 6 ministros de Agricultura, lo que genera que no haya continuidad en un sector tan importante en la actividad económica y seguridad alimentaria de una nación.