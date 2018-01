Peruanos podrán invertir en la bolsa de EE.UU. sin comisión

Ni mínimos de inversión, en el mercado de valores estadounidense

(AVANT GARDE RP): Hoy se convierte en una realidad para los peruanos el acceso al mercado de capitales de Estados Unidos gracias a Folionet, la primera institución financiera norteamericana que ofrece cuentas de inversión en aquel país, mediante una aplicación móvil para smartphones y tablets, que permite una simple y rápida apertura, sin comisiones y con una mínima inversión. Disponibles para los sistemas IOs y Android.

Lo más atractivo de esta nueva plataforma de inversión es que permite comprar y vender acciones de las empresas más importantes del mundo, pagando cero costos de operación y abriendo una cuenta en minutos desde un teléfono móvil o computadora.

El Perú es uno de los países con menor penetración y acceso a estos mercados. En parte, es por educación en la materia, pero principalmente, por la limitación que existe para acceder a una cuenta de inversiones. Por ello, “nuestra propuesta desafía ese paradigma, ofreciendo la oportunidad a cualquier peruano que aspira hacer crecer su capital; sin dejar de ser una opción para inversionistas sofisticados, con mayor patrimonio”, afirma Juan Lorenzo Santos, fundador de Folionet.

Santos agrega que “actualmente, la efectividad en las áreas operativas, pero sobre todo, los avances tecnológicos, hacen que los costos de comprar y vender una acción sean irrelevantes. Es por ello que Folionet no cobra comisiones, además, genera ingresos por préstamos a clientes, entre otros servicios adicionales que ofrecemos”.

Históricamente, los altos costos de operación y requisitos tediosos para invertir, han ahuyentado al nuevo inversionista. Folionet llegó para cambiar el negocio de compra y venta de acciones en la región, colocando fuerte presión en las casas de bolsa locales, ya que el inversionista común no deseará pagar por un servicio que Folionet ofrece gratis. Esta dinámica comenzó en Estados Unidos recientemente y ha revolucionado el mercado accionario en ese país.

Registro, descarga e inicio

Folionet actualmente tiene disponible una lista de pre-registro a través de: www.folionet.com para aquellos que quieran acceso anticipado. Con solo registrar nombre, email y país de residencia, el usuario recibirá una notificación para abrir su cuenta. Posteriormente, debe descargar la aplicación desde App Store o Google Play; ingresar los datos personales (fecha de nacimiento, dirección, información laboral, entre otros), un selfie, y foto de pasaporte; y realizar una transferencia para fondear la cuenta. En menos de cinco minutos, el proceso se completa.

“Con Folionet podemos comenzar con un pequeño monto, e ir incrementando en el tiempo, conforme el aprendizaje y la confianza avancen”, apuntó Santos. Adicionalmente, “la plataforma sostiene a miles de usuarios ejecutando y operando simultáneamente en segundos, debido a la proximidad de nuestros servidores a la propia bolsa”, destacó el ejecutivo.

Al ser una institución financiera en Estados Unidos, las cuentas de Folionet tienen la protección de Securities Investor Protection Corporation (SIPC) de hasta $500,000 dólares; un beneficio que ninguna casa de bolsa latinoamericana puede ofrecer, al no ser miembro de la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, por su sigla en inglés) y estar regulados por la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC, por su sigla en inglés).

Los peruanos cuentan ahora con una vía confiable, sencilla y adaptada a sus necesidades para invertir en el mercado de capitales más importante del mundo, permitiéndoles incrementar su patrimonio y construir riqueza.

