Peruanos campeones en Astronomía cuentan cómo vencieron a escolares de 20 países

Estudiantes trajeron medallas de oro, plata y bronce de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía

Por: María Fernández Arribasplata

¡Estos jóvenes son geniales! Así describe el astrónomo peruano Víctor Vera a los cinco escolares peruanos que triunfaron en la XIV Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, el evento escolar de ciencias espaciales más grande del continente, realizado en Panamá. Vera fue uno de los profesores encargados de la preparación de la delegación nacional integrada por Mario Gilvonio, Moisés Olórtegui, Bryan Espinoza, Fátima Olaya y Gianella Cruz. Durante cinco días, ellos midieron sus conocimientos con escolares de 20 países, y después de muchas horas de estudio y dedicación salieron victoriosos.

Ellos nos cuentan cómo se prepararon, su rutina de estudio y qué se debe hacer para cumplir con el objetivo: ganar y también pasarla bien. Uno de nuestros campeones es Mario Gilvonio, tiene 15 años, cursa el cuarto año de secundaria en el colegio Prolog de Villa María del Triunfo y a su corta edad no solo ganó la medalla de oro en la reciente Olimpiada de Astronomía y Astronáutica, sino también ocupó el primer lugar en la Olimpiada Iberoamericana de Física que se realizó de manera virtual. En entrevista, el genio adolescente nos cuenta su secreto para alcanzar ambos triunfos.

“¡Ay, cuantas horas tuve que estudiar! Me preparé mínimo 10 horas diarias, fue bien “matado”. Me puse más nervioso de lo normal, porque tenía que dar exámenes para ambas olimpiadas (Astronomía y Física) pero al final me fue bien y lo di todo”, comenta emocionado Mario, quien a los 12 años fue capaz de ingresar a la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Quiero ser un astrofísico”

El adolescente también recuerda que lo más difícil fue el examen teórico grupal de Astronomía y tuvo que desarrollarlo con escolares de Uruguay y Nicaragua. “Los equipos se forman al azar, me tocó un equipo no tan bueno, ni tan malo, pero hicimos conexión y nos llevamos bien, creo que eso ayudó para salir bien en la prueba”, señala.

Si bien domina las matemáticas, también debe manejar temas de física, gravitación, trigonometría esférica, cosmología y otros cursos que no son parte del currículo educativo. “En mi caso el colegio me ayuda con la preparación, tenemos clases extras exclusivas cuando hay olimpiadas”, explica Mario, quien aspira ser un astrofísico.

Para lograrlo su próxima meta es obtener una beca en Estados Unidos , Rusia o Japón y así continuar sus estudios universitarios. Lamentablemente Astrofísica no se enseña en el Perú, al igual que Astronomía, es por ello que muchos jóvenes apasionados por las ciencias espaciales deben ir al extranjero para seguir sus estudios.

Así como Víctor Vera, líder del equipo y miembro del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (SPACE-UNMSM). Él se formó en Rusia y realizó estudios de doctorado en Italia, todo lo aprendido en tierras lejanas ahora lo comparte con los nuevos talentos de la astronomía en el Perú. Él junto a los escolares viajaron a Panamá para representar a nuestro país en una de las competencias estudiantiles más importantes de la región.

Competencia y hermandad

En este evento de competencia y aprendizaje, realizado en la Ciudad del Saber en Panamá, los chicos tienen que superar cuatro pruebas fundamentales: un prueba teórica individual de astronomía, una prueba teórica grupal de astronomía, observación astronómica y cohetería.

“Es un ambiente lleno de hermandad, los chicos intercambian experiencias con sus compañeros latinoamericanos, y eso también les enseña a crecer. Antes de llegar a las olimpiadas, los escolares pasan por un proceso selectivo a través de las Olimpiadas Peruanas de Astronomía, organizada por San Marcos y varias instituciones como IGP y la Agencia Espacial Peruana (Conida)”, explica el astrónomo Víctor Vera.

De colegio nacional a ganador de medalla olímpica

Por primera vez un colegio estatal peruano 🇵🇪 logra una medalla en olimpiadas de atronomía. Moisés Olortegui del colegio COAR-Lima ganó medalla de plata en la @olaa_astro Panamá 2022.@spaceUNMSM @UNMSM_ @A_Espacial_Peru @igp_peru @Agencia_Andina @MineduPeru pic.twitter.com/ISHEhKIdPj — Victor Vera (@astro_vvera) October 7, 2022

Moisés Olórtegui es otro de nuestros talentos nacionales, estudia en el Colegio de Alto Rendimiento -COAR Lima y acaba de ser premiado con una medalla de plata, siendo la primera vez que un alumno de un colegio estatal gana una medalla Olímpica Latinoamericana en Astronomía. Si bien todavía no tiene decidido si ser físico o astrónomo, lo que sí está convencido es que seguirá sus estudios en el extranjero tal vez en Rusia o Estados Unidos.

“Es la primera vez que participo en esta competencia, las pruebas no fueron tan difíciles para mí. Me preparé con el profesor Víctor y con ayuda de libros rusos y en portugués Lo que más me gustó es que al ser presencial fue más enriquecedora la experiencia, pues no se habla todo el día de estudios, conversamos también sobre lo que hay en nuestros países”, señala Moisés.

Chicas de ciencias

Las mujeres también estuvieron presentes en esta competencia, ellas son: Fátima Olaya y Gianella Cruz, estudiantes del quinto año de secundaria del colegio Prolog de Villa María del Triunfo. Ambas recibieron mención honrosa en la competencia, y al igual que sus compañeros Moisés y Mario recibieron la misma preparación académica y lo que más les gustó fue vivir esa experiencia.

“Más que los reconocimientos que podamos obtener es la experiencia que nos queda. A los chicos que lean esto les diría que encuentren la ciencia que más les apasiona. A nosotros la profesora nos propuso Astronomía, y me preguntaba cómo será, una cosa es estudiar virtualmente y otra cosa es ver allá (Panamá) el cielo, las estrellas, los planetas, era algo mágico”, comenta emocionada Fátima.

Para Gianella Cruz, futura psicóloga, la experiencia fue muy emocionante. Era la primera vez que viajaba al extranjero y también la primera vez que participaba en este tipo de competencias, algo totalmente nuevo para ella, pero sabía que era una gran oportunidad que debía aprovechar al máximo.

“Conocimos el Canal de Panamá y eso nos emocionó a todos, fue hermoso y la brisa que te daba en la cara y levantar nuestra bandera allá, fue hermosísimo”, recuerda Gianella.

La práctica hace al maestro

Uno de los más experimentados en este tipo de competencias es Braian Espinoza, quien trajo la medalla de bronce a nuestro país. Es la tercera vez que participa en las Olimpiadas de Astronomía y Astronáutica, vive y estudia en Huacho en el colegio San Ignacio de Loyola, tiene 16 años y cursa el quinto de secundaria.

“Estudio todos los días, con exámenes de Estados Unidos, de la India y en portugués. Ahora repaso matemática, física y química, tengo mi propio horario, lo respeto y práctico para mejorar cada día más”, afirma Braian.

Si bien este tipo de competencias demandan esfuerzo, muchas horas de estudio y dedicación, los escolares peruanos han sabido balancear su vida diaria con las actividades académicas. Para Braian, por ejemplo, no fue tan complicado, porque no es de salir mucho y solo juega algunos videojuegos una hora cada dos días.

En el caso de Gianella y Mario es importante restringir las redes sociales, cuando tienen exámenes o las Olimpiadas. “Para esas fechas los celulares quedan totalmente olvidados”, comenta Mario. Sin embargo, lo más importante para todos es tener un equilibrio entre los estudios y la vida diaria.

“Si no tienes a nadie que te abrace cuando ganas un premio, no sirve de nada todo el esfuerzo”, comenta Moisés, quien fue recibido por toda su familia y una torta en el aeropuerto cuando llegó de Panamá.

Más apoyo

Para el astrónomo Víctor Vera la ciencia salvará el planeta y por eso considera necesario que se siga fomentando, es importante que la participación peruana continúe en este tipo de competencias estudiantiles y para ello hace un llamado a las instituciones y a la empresa privada para que apuesten por el talento nacional en astronomía que tantos logros está trayendo al país.

“En nuestro caso es muy difícil conseguir los pasajes de ida y vuelta, lo que hacemos es un autofinanciamiento con actividades, los colegios y la familia también apoyan económicamente. Es pertinente mencionar el ejemplo de otros países como Bolivia o Brasil donde el Ministerio de Educación solventa los gastos y también hay apoyo de la inversión privada. Hago un llamado a las entidades para que busquemos las vías de financiamiento y apoyemos a los jóvenes talentos”, enfatiza.

Finalmente los escolares envían un mensaje para todos los estudiantes que quieren ser parte de este tipo de competencias o seguir en un futuro el camino de las ciencias.

“Elijan lo que más les gusta, anímense a probar cosas nuevas y esfuércense todo lo que puedan”, finalizan.

Fuente: Agencia Andina