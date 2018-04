Vendrá el ilustrador de Lucas Film, Claudio Aboy, y habrá exposiciones, talleres de entrenamiento jedi, un desfile de stormtroopers y cosplayers

Este 4 de mayo, en el marco del Día del Comic Festival que se realizará en el Campo de Marte, de Jesús María

La entrada general está 7 soles y niños menores de 8 años y cosplayers no pagan

¡Perú vivirá el Día de Star Wars! Este 4 de mayo, en el marco del Día del Comic Festival que se realizará en el Campo de Marte, de Jesús María, se llevará a cabo una mega celebración por el día en que todos los fanáticos festejan el universo creado por George Lucas.

Habrá una exposición de artículos coleccionables de las películas y series, talleres de entrenamiento jedi para niños y niñas, un desfile de stormtroopers y la presencia de cosplayers con los disfraces de los personajes favoritos como Darth Vader y la Princesa Leia.

Además, también se contará con la presencia del ilustrador argentino Claudio Aboy, que trabaja para Lucas Film desde que el mismo creador de la saga le compró un cuadro de Obi-Wan Kenobi. Algunas de sus obras de edición limitada serán subastadas con certificado de autenticidad en el Día del Comic Festival.

El Día del Comic Festival se realizará este viernes 04, sábado 05 y domingo 06 de mayo del 2018, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, en el Campo de Marte (Avenida de la Peruanidad, en Jesús María). La entrada general está 7 soles y los niños menores de 8 años y cosplayers no pagan.

La historia del Día de Star Wars se remonta a 1979, cuando un diario británico publicó en titulares una felicitación a Margaret Thatcher por convertirse en primera ministra del país: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”, rezaba el nota.

Así, en base a la lectura fonética del texto: “May the 4th” o “4 de Mayo” que alude a la frase más famosa de la película “May the force be with you” o “Que la fuerza te acompañe”, es que nació la fecha.

