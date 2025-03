Perú tiene tricampeón:Stick ganó la final nacional de Red Bull Batalla Perú 2021

El MC peruano tuvo una increíble participación y venció en la final Litzen. Ahora, será el representante de Perú en la final internacional que se realizará en Chile.

Stick es el nuevo tricampeón de Perú y bicampeón consecutivo vigente. El freestyler venció a Litzen en la gran final coronando una noche realmente perfecta. En octavos venció a Colocho, en cuartos a Kian y en semis a Piero Pistas. Ninguna de sus batallas requirió de réplicas.

De esta manera, el MC de San Juan de Lurigancho volverá a ser el representante de Perú en una final internacional. Este año el país elegido es Chile. Con el antecedente de que un freestyler nacional no supera los octavos de final de una internacional desde el 2016, Stick buscará cortar la mala racha.

“Alegría, quizá más tarde me dé la pensadora y acabe llorando, pero de felicidad, ya que ya lloré de tristeza. La vida recompensa. Me acordé de por qué comencé a rapear. Yo inicié porque amo esto. La carga de la presión mediática me afectó mucho, pero decidí no leer comentarios, no dar entrevistas, porque quería enfocarme en mí. Salió esta versión, me divertí mucho y salí campeón”, dijo Stick tras campeonar su tercer título.

Pese a que asegura que ya no volverá a participar en una nueva edición de Red Bull Batalla, Stick, al igual que Litzen, ya tiene asegurado su cupo directo para la nacional del próximo año. “Tengo muchos años compitiendo, gracias a Dios el fin fue con un campeonato”, precisó.

Litzen llegó a la última batalla venciendo en octavos a Skill, en un duelo que fue considerado como una final adelantada, a Ramset, en cuartos, y a Jair Wong, en semis.

Por su parte, Jair Wong venció a Piero Pistas en el duelo por el tercer lugar y clasificó a la final nacional de Red Bull Batalla Perú 2022. Jair superó a Xplain, en octavos y a Sumeria en cuartos de final.

Precisamente Sumeria, una de las dos mujeres participantes, dejó en alto el freestyle femenino peruano. La MC eliminó a Choque, quien fue campeón nacional en 2017, mostrando una gran performance. Pese a que en cuartos perdió contra Jair Wong, se ganó el cariño de todas y todos los seguidores de Red Bull Batalla.

Tras esta edición que tuvo como jurados a Joro y Fox de Perú, y Valles-T de Colombia, Stick se suma a lista de clasificados a la final internacional de Red Bull Batalla Chile 2021, donde ya figuran los nombres de: Rapder (MC mexicano y vigente campeón internacional), Skone (MC español y subcampeón internacional), Aczino (MC mexicano y tercer lugar internacional), Hammer (Campeón nacional de Uruguay 2021), Skiper (Campeón nacional de México 2021), P8 (Campeón nacional de Costa Rica 2021), Basek (Campeón nacional de Chile 2021), Marithea (Campeona nacional de Colombia 2021) y Reverse (Campeón nacional de Estados Unidos 2021).

Video de la final Stick vs Litzen: https://www.youtube.com/watch?v=2FCJUOUV_No