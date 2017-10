Perú Service Summit genera compromisos comerciales por US$ 95 millones

Los sectores más demandados fueron los de Ingeniería, Software y Marketing Digital.

Las delegaciones internacionales que realizaron más negocios fueron las de Brasil, Chile, México y Bolivia.

La rueda de negocios del Perú Service Summit 2017 concluyó con proyecciones de negocios de US$ 95 millones, cifra que superó en US$ 3 millones lo conseguido en la edición 2016, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.

Este es el certamen especializado en exportación de servicios, que se desarrolla del 2 al 5 de octubre, y que impulsa a empresas nacionales a realizar negocios competitivos y atractivos para el mercado internacional. En la rueda de negocios participaron más de 200 empresarios entre nacionales y extranjeros provenientes de 19 países.

Las delegaciones de Brasil y Chile fueron las que consolidaron una mayor cantidad de acuerdos con 33% y 18%, respectivamente. En esta etapa cabe resaltar la importancia del mercado brasileño como principal destino de exportación del sector, con un total de US$ 31.3 millones. Entre otros destinos, destacó la presencia de México con negocios por US$14.2 millones (15%), Bolivia con US$ 10.4 millones (11%) y Colombia con US$ 6.6 millones (7%).

Los sectores más demandados por los inversionistas internacionales durante la rueda de negocios fueron los de Ingeniería y Software, que acapararon el 58% de los negocios realizados durante la rueda, con US$ 28.5 millones (30%) y US$ 26.6 millones (28%), respectivamente. Otro sector de servicios que atrajo la atención de los empresarios fue el de Marketing Digital con US$ 16.1 (17%).

En esta rueda se ha podido constatar la gran expectativa de los inversionistas extranjeros por las nuevas propuestas de servicios que desarrollarán los empresarios peruanos ante la reciente promulgación de la ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo.

Perú Service Summit se viene realizando en el hotel Los Delfines y es organizado por PROMPERÚ con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, ProInversión, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara Peruana del Libro (CPL), la Asociación Peruana de Desarrolladores de Software (Apesoft) y la Asociación Peruana de Centros de Contacto (Apecco).

