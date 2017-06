Perú produce más de 50 millones de pares de calzado de cuero al año

Los insumos de Brasil, aliados estratégicos para el crecimiento de la industria peruana. Delegación viene en junio.

Perú es el cuarto mayor productor de calzado de América del Sur con más de 50 millones de pares al año. Es considerado un país estratégico y por ello figura entre los veinte principales destinos de las exportaciones del proyecto By Brasil Components and Chemicals, en el que participan empresas brasileñas que comercializan o producen insumos para calzado y artículos elaborados en cuero. Nuestro país representa un escenario favorable para las empresas brasileñas de materiales y componentes de la industria cuero-calzado. En el 2016 se reportaron transacciones comerciales entre Perú y Brasil en este sector específico por más de US$ 5,2 millones. Estas exportaciones de las empresas brasileñas reportan un crecimiento de 13% en los últimos cinco años y para 2017, gracias a la estabilidad de la economía peruana y su crecimiento esperado del 4,12%, siendo la mayor tasa de crecimiento de los países de Latinoamérica, la oportunidades serán mayores. Actualmente son 60 empresas brasileñas, las que tienen operaciones en Perú a través de la comercialización de productos químicos, cueros sintéticos, plantillas, cueros vegetales, herrajes, textiles y materia prima. El continuo crecimiento económico de la industria del calzado y la marroquinería en Perú ha hecho más estrecha las relaciones comerciales con los países vecinos. Para continuar con este fortalecimiento comercial, en el mes de junio se desarrollarán varias actividades en Perú a fin de promover la integración entre los fabricantes locales de calzado y las empresas de componentes de Brasil. Por ello, una importante delegación de empresarios de ese país realizará visitas comerciales y presentaciones de tendencias en Lima y Trujillo. Las empresas brasileñas cuentan con el respaldo de la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzados y Artefactos, Assintecal, y con el apoyo de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil (Apex-Brasil).

