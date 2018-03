Perú, entre principales países con mayor crecimiento exportador en el mundo

Se ubica en el tercer lugar a nivel mundial y el primer en el continente americano

Con un incremento de 22% en sus exportaciones en el 2017, Perú se ubicó en el tercer lugar entre los países de mayor crecimiento en el mundo y el primero en el continente americano por encima de Colombia, Brasil, Ecuador y México, y casi duplicando lo registrado por Uruguay y Chile, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.

“En el último año, el liderazgo del Perú se ve reflejado en su destacado posicionamiento en el mundo, ubicándose en el tercer país, de entre más de 200, que más crece en términos de exportaciones y ello gracias a una política comercial que impulsa la generación de empleo, la competitividad y el desarrollo”, manifestó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers.

En el 2017, Perú alcanzó los US$ 44,212 millones en envíos, superando el desempeño de lo último quinquenio en términos de valor y fue la tasa más alta en los últimos seis años. Este crecimiento se explica por el aumento los sectores tradicional (US$ 32,500 millones / +27.5%) y no tradicional (US$ 11,712 millones / +8.3%).

No tradicionales

El buen desempeño de los envíos no tradicionales se explican por las cifras que registraron los subsectores Agroindustrial (US$ 5,085 millones / 9% de incremento), Químico (US$ 1,384 millones / 3%) y Textil-Confecciones (US$ 1,271 millones / 6.3%). Se debe también hacer una mención especial a los envíos de productos Pesqueros (US$ 1,088 millones / 18%) y Sidero-Metalúrgico (US$ 1,149 millones / 16%).

Los productos relacionados a la marca Super Foods Peru consolidaron envíos por US$ 3,461 millones durante el 2017, lo que mostró un incremento de 8.7% en relación al año anterior.

En total, 7,415 empresas (187 más) exportaron sus productos a 178 mercados (3 más).

Es importante mencionar que a nivel mundial, Perú no solo es líder en productos tradicionales como el zinc, plomo, molibdeno, harina y aceite de pescado, sino también en no tradicionales, siendo el proveedor número uno en el mundo de espárragos frescos, frijoles secos, quinua y maca. También es uno de los principales exportadores de nueces del Brasil y espárragos en conserva (2°), arándanos y paltas frescas (3°), mangos y palmitos en conserva (4°), y aceitunas y conchas de abanico (5°).

Reconocimientos

En la presentación de resultados “Exportaciones Perú 2017” se reconocieron a las empresas que destacaron durante el año pasado en las categorías (1) Nuevo Exportador: Promotora y Servicios Lambayeque, (2) Pyme Exportadora Liderada por una Mujer: AMFA Vitrum, (3) Super Foods Peru: Peruvian Nature S & S (4) Implantación Comercial: Kero Design, (5) Innovación: AGP Perú, (6) Diversificación de Mercados: Camposol, (7) Exportador del Año Tradicional: Compañía Minera Antamina, (8) Exportador del Año No Tradicional: Virú.

