Perú lideró exportaciones de la Alianza del Pacífico durante el 2017

En el 2017, Perú lideró el crecimiento de las exportaciones de la Alianza del Pacífico (AP) al registrar un incremento de 22,6%, alcanzando US$ 44 502 millones, resultado que estuvo por encima de lo obtenido por Colombia (+19%), Chile (+9,9%) y México (+9,4%), informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El dinamismo de las exportaciones peruanas el año pasado fue explicado por el aumento de las exportaciones de los sectores hidrocarburos, minero y agroindustrial.

En efecto, las exportaciones de petróleo y gas natural crecieron 70,4%, destacando los mayores envíos de diésel (+569%) y gasolina (+112%). Las exportaciones de la minería aumentaron 25% debido a las mayores ventas de minerales de zinc (+62%) y cobre (+35,4%). En tanto, las exportaciones agroindustriales se incrementaron 8%, resaltando los envíos de arándanos (+50%) y paltas frescas (+46%).

Por su parte, Colombia fue el segundo país del bloque con mayor crecimiento (+19%), gracias a los mayores envíos de carbón (+59%) y petróleo y derivados (21%), productos que explican el 55% de sus exportaciones.

En Chile, el crecimiento de 9,9% alcanzado obedeció a las mayores exportaciones de cobre (21%). No obstante, este resultado fue atenuado por los menores envíos de oro (-19%) y del sector frutícola (-9%).

Finalmente, en México, los envíos crecieron 9,4% debido a la mayor demanda externa de bienes manufacturados (+8%) y agroindustriales (9%), que explicaron el 93% de sus exportaciones. También destacó el mayor dinamismo registrado en sus envíos mineros (+24%), los cuales representa apenas el 2% de sus exportaciones totales.

Exportaciones del bloque

De esta manera, en el 2017, las exportaciones de la Alianza del Pacífico crecieron 11%, valor que fue impulsado por los mayores envíos de petróleo y derivados (+25%) y minería (+21%).

Asimismo, los envíos al exterior del bloque económico totalizaron US$ 557 mil millones y representaron el 4% de las exportaciones totales a nivel mundial.

Ubicación en el mundo

La Alianza del Pacífico se ubicó en el sexto lugar de las exportaciones totales a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC).

De esta manera, el bloque conformado por Perú, México, Colombia y Chile es superada por el total de las exportaciones de la Unión Europea (US$ 5,898 mil millones), China (US$ 2,270 mil millones), Estados Unidos (US$1,547 mil millones), Japón (US$ 698 millones) y Corea del Sur (US$ 574 millones).

