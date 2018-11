Perú es nombrado en China mejor destino del mundo para observar aves

Premios Infinite Discovery distinguen a los países más destacados y sirven como motivador para viajeros chinos que buscan viajes con experiencias únicas en un entorno natural.

Según PROMPERÚ, el aviturista que visita territorio nacional gasta en promedio US$ 2 958 y permanece un promedio de 17 noches en nuestro país.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) informó que nuestro país ingresó a la selecta lista de los ganadores de los premios Infinite Discovery 2018, al ser reconocido como Mejor destino para observación de aves del mundo.

La ceremonia se llevó a cabo en el Symphony Orchestra Concert Hall de Shanghái y los doce galardonados fueron anunciados por Jonathan Scott, un importante fotógrafo de vida silvestre de Kenia y presentador de Big Cat, serie emitida por la BBC sobre felinos en su hábitat natural.

El grupo de jueces que elaboró el rol con la docena de ganadores está compuesto por expertos en el sector viajes de renombre mundial, famosos fotógrafos de la revista National Geographic y también por expertos en protección de la vida silvestre.

Infinite Discovery es la más grande agencia de viajes especializados en naturaleza en China, y la lista anual de ganadores está diseñada para ser una poderosa herramienta que impulse y brinde información eficaz para que más entusiastas de viajes exploren destinos con oferta de naturaleza.

Si bien la lista está configurada para satisfacer las necesidades de los viajeros chinos interesados en este tipo de experiencias, también permite que más viajeros comprendan el encanto infinito de los viajes en entornos naturales así como las ricas y variadas opciones que ofrecen.

PERFIL DEL AVITURISTA

Según el Perfil del Observador de Aves, elaborado por expertos de PROMPERÚ, el mercado objetivo comprende más de 6 millones de personas que viajan al exterior para realizar esta actividad.

Se calcula que 2,4 millones están interesados en viajar a Perú, lo que dejaría ganancias por US$ 7 325 millones. El gasto del observador de aves varía entre US$ 2 795 y US$ 3 221, su estadía comprende de 16 a 18 noches y el 34 % viaja con paquete turístico.

Cabe resaltar que las distintas rutas que nuestro país ofrece están bien posicionadas como destino para la observación de aves. Prueba de ello es que 79 % de los avituristas valoran la amplia variedad de especies que se encuentran en el territorio peruano.

