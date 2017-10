Perú empata 1-1 con Colombia y jugará el repechaje ante Nueva Zelanda

Paolo Guerrero anotó el tanto de la igualdad en sufrido partido

La selección peruana buscará su pase al Mundial de Rusia 2018 mediante el repechaje frente a Nueva Zelanda luego de empatar 1-1 ante Colombia que sí accedió de manera directa a la Copa del Mundo.

Con gol de Paolo Guerrero, a los 75 minutos, Perú puso el empate (1-1) ante Colombia, que adelantó por intermedio de James Rodríguez, a los 55, en partido de la última fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, que se disputó en el Estadio nacional.

La selección peruana se mostró dubitativo en el primer tiempo, sin profundidad en su juego. No hubo ese toque de bueno que los nacionales se acostumbraron a realizar en los últimos cinco partidos.

Colombia llevó a su ritmo y esperó en su campo la iniciativa de los locales, que no pudieron hilvanar jugadas de peligro. Christian Cueva no encontró los espacios. Edison Flores sintió la marca y apenas un remate suave fue su producción. Paolo Guerrero solo, bien marcado por Murillo y no puedo hacer nada.

Otro elementos que no encuentra su nivel es André Carrillo, tal vez fue el elemento más bajo. Perdió balones en salida y fue el primer jugador en sumar una tarjeta amarilla.

La defensa se paró bien con Alberto Rodríguez , quien neutralizó a Falcao. Renato Tapia trabjó bien en la primera línea de volante, pero su continuidad en segundo tiempo es duda porque se le notó haciendo gesto de dolor.

Los “cafeteros” tuvieron amagues de ataques tampoco sin llevar mucho peligro. James Rodríguez no fue resolutivo, situación distinta a Juan Guillermo Cuadrado, quien trató de ser la manija de la visita.

Ante 39 mil espectadores, la selección peruana busca está noche acabar con sus décadas de espera para estar nuevamente en el Mundial tal como lo hizo en 1930, 1970, 1978 y 1982.

Perú, quinto en la tabla con 25 puntos y en zona de repesca, pasó de desahuciado a resucitado y atraviesa por su mejor momento de las últimas dos décadas, con cinco fechas sin perder. En su último duelo empató sin goles con Argentina en La Bombonera, en Buenos Aires, y llega envalentonado.

En tanto, la Colombia de James Rodríguez clasificará de manera directa si consigue los tres puntos. Pero con un empate o una derrota tendrá que prestar atención a lo que suceda con Argentina y Paraguay, fuera del Mundial por ahora pero que tienen chances de clasificar si vencen a Ecuador y a Venezuela en sus respectivos duelos.

El compromiso se disputará bajo las órdenes del árbitro brasileño Sandro Ricci, asistido por sus compatriotas Marcelo van Gasse y Wagner Magalhaes.

