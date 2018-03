Perú contra Dinamarca: ¿quién es el favorito en su debut mundialista en Rusia?

Faltan menos de 100 días para el primer partido de Perú en un Mundial, después de 36 años de ausencia, y las casas de apuesta ya nos dan un vistazo de lo que puede suceder el 16 de junio, en el estadio de Saransk, Rusia.

Los días, las horas y los minutos se hacen interminables mientras esperamos el regreso de Perú a un Mundial. El primer rival que tendrá al frente nuestra blanquirroja será Dinamarca, y es necesario ganar para soñar con clasificar a octavos de final en Rusia. Pero ¿cuáles son las posibilidades del equipo de todos?

Apuestas en favor de Perú pagan 3.3 veces

El Gerente de Producto de ApuestaTotal.com, Antonio Salord, explica que la selección peruana es vista como la potencial sorpresa del Grupo C. “El hecho de que Dinamarca cuente con un seleccionado que en su totalidad juega en Europa, así como sus figuran que actúan en las mejores ligas del mundo, lo hacen favorito ante Perú para las casas de apuestas. Pero precisamente el poco conocimiento que tienen de nuestro equipo y la forma de plantear los partidos de Gareca hacen muy peligrosa a la selección peruana. Para los especialistas, el segundo lugar del grupo C está entre Perú y Dinamarca”, explica.

Una buena noticia para los hinchas peruanos es que, al no arrancar como favorito, un triunfo de Perú paga 3.3 veces la apuesta realizada, mientras el triunfo de Dinamarca solo paga 2 veces, y el empate 3.16, en ApuestaTotal.com. “Cabe destacar que el peruano es un hincha que siempre apuesta con el corazón, aunque la selección no sea la favorita. Y el equipo ha sabido dar sorpresas antes, como en el partido ante Ecuador en Quito el año pasado”, afirma Salord.

Los antecedentes de Dinamarca

Según el experto de ApuestaTotal.com, las posibilidades de que se dé un triunfo de Perú en este partido son del 30.3%, mientras que las probabilidades de Dinamarca se disparan al 50%. “Sin embargo, aún faltan algunos meses para el Mundial y los resultados de los próximos amistosos de nuestra selección pueden variar las estadísticas y las cuotas. Esto es fútbol y todo puede pasar”, agrega Salord.

Sin lugar a dudas, el rival que tendremos en frente en nuestro debut mundialista será muy duro. En el repechaje Dinamarca ganó por 5-1 ante la República de Irlanda en el partido de vuelta. La figura del equipo es Christian Eriksen (Tottenham de Inglaterra), quien convirtió 11 goles en 12 partidos, incluyendo un triplete ante Irlanda en Dublín. Otros jugadores a seguir con cuidado son el capitán Simon Kjaer (Sevilla de España), Andreas Christensen (Chelsea de Inglaterra) y Jens Larsen (Udinese de Italia).

