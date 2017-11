Perú continúa liderando exportaciones en la Comunidad Andina

Fuente: Andina

El parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez destacó que el Perú siga liderando las exportaciones al mundo a nivel de los países de la Comunidad Andina (CAN), en el periodo comprendido de enero a junio del 2017, con ventas por US$ 19,745 millones.

“Nuestras exportaciones son las que más han aumentado en el bloque en comparación a la primera mitad del año 2016, en que vendimos productos por US$15,155 millones. Hemos crecido un 30.3 % que equivale a un incremento de US$ 4,590 millones”, indicó Zúñiga Martínez.

Resaltó que las exportaciones de los otros países que conforman la CAN también crecieron: Colombia, con ventas por US$ 17,348 millones, en 21,3 %; Ecuador, con US$ 9,426 millones, en 18,9 % y Bolivia, con US$ 3,661 millones, en 8,3%.

Detalló que durante los primeros seis meses del año, los cinco productos que Perú le ha vendido más al mundo son preparaciones para la alimentación de animales, gasóleo, alambre de cobre refinado, placas y baldosas de cerámica y filetes congelados.

Indicó que en el caso de Colombia, sus principales productos de exportación son: gasóleo, preparaciones tensoactivas para lavar o de limpieza y azúcares de caña; Ecuador lo que más vende es aceite crudo de petróleo, aceite de palma, tabaco rubio y Bolivia, por su parte, aceite de soya, leche en polvo y gases de petróleo.

“Las exportaciones de nuestro país y de los otros países de la CAN crecen a muy buen ritmo, pero mi anhelo es que coloquemos productos secundarios, elaborados, convertidos en marcas de prestigio. Tenemos materia prima de sobra para hacerlo, solo falta que nuestros gobiernos apuesten con mayor intensidad por la ciencia y tecnología y la educación especializada”, concluyó Zúñiga.

