Perjuicio económico por 2.6 millones de soles evidenció la Contraloría en UGEL

Ucayali-Contamana de Loreto

Mediante un informe de Auditoría de Cumplimiento, la Contraloría General de la República detectó que 12 funcionarios y servidores públicos de la Unidad de Gestión Educativa Local Ucayali-Contamana, en el departamento de Loreto; autorizaron y ejecutaron pagos de bonificaciones y abonos sin contar con sustento legal, ocasionando un perjuicio económico a dicha entidad por S/ 2´693,416.58 durante el período 2016-2017.

Este hecho se encuentra detallado en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 633-2018-CG/GRLO-AC, el cual fue remitido al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para el inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales, respectivamente, respecto a los 12 funcionarios señalados en el documento.

De igual forma, se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso a la información.

Principales observaciones

-El informe de auditoría revela que durante el periodo 2016-2017 se autorizaron pagos por concepto de bonificación diferencial del 30% por desempeño de cargo sin contar con sustento legal, beneficiando a funcionarios y trabajadores administrativos con el abono a sus cuentas de haberes, ocasionando un perjuicio económico a la entidad por S/ 1´519,627.54.

-Además, durante el mismo periodo, se efectuaron desembolsos al personal docente y administrativo sin contar con sustento documentario y marco normativo que lo respalde, ocasionando un perjuicio económico por S/ 1´173,789.04.

Otra evidencia fue la carencia de controles en la emisión de los comprobantes de pago que sustenta el pago de las planillas de remuneraciones, no siendo emitidos en su totalidad y en los casos que se emitieron no cuentan con las firmas y visaciones que acrediten la autorización de los funcionarios responsables, generando el riesgo que las operaciones realizadas con recursos del Estado no cuenten con sustento confiable y oportuno.

Recomendaciones

El informe recomienda a la Dirección Regional de Educación Loreto disponer las acciones necesarias para fortalecer el Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, Tesorería, Contabilidad y Equipo de Planillas, de las Unidades de Gestión Educativas Local de su ámbito, en sus procesos y competencia de personal; de tal forma que se garantice que los pagos de remuneraciones al personal docente y administrativo sean transparentes y de acuerdo a la normativa vigente.

Del mismo modo, se recomendó disponer que el director de la UGELU Contamana, que previo a la autorización de las planillas, cumpla con revisar y examinar en forma permanente las labores del personal bajo su dependencia que se encarga de procesar los pagos de remuneraciones, a fin de generar pagos del personal docente y administrativo conforme al marco normativo vigente.

El dato

La auditoría de cumplimiento se efectuó a raíz de las denuncias presentadas por la ciudadanía en la visita de supervisión realizada por el Contralor General de la Republica a la región de Loreto, relacionadas a pagos por supuesto derechos remunerativos bajo el concepto de “Reintegro manual no afectado a descuentos” y “Reintegro manual afectado a descuentos”, utilizando para ello la planilla mensual de remuneraciones; pago por supuestos incentivos laborales que no se encuentran aprobadas por el ente competente.

