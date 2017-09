Pérdidas millonarias por corrupción

Economista afirma que también se ha detectado mucha ineficiencia en la ejecución de obras públicas.

Pérdidas valorizadas en millones de dólares para el Estado Peruano producto de la ejecución de obras que estarían vinculadas con actos de corrupción fueron reveladas por el economista Juan Jorge Mendoza Pérez durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría

“En el caso de la Interoceánica, probablemente más de 2 mil millones de dólares (1%PBI); en el caso del Gasoducto, si no se hubiera paralizado el valor presente de esta garantía era de 11 mil millones de dólares; el sobreprecio en la Línea 2 del Metro de Lima, 3 mil millones de dólares; el sobreprecio en la refinería de Talara, 3 mil millones de dólares; son las cifras estimadas que van sumando en pérdidas para el Estado”, detalló el especialista

Así lo señaló en la sesión de la referida Comisión que se reunió el miércoles 20 para conocer sobre diversos temas relacionados con la economía del país; así como para desarrollar otros temas contemplados en su agenda de trabajo

Además de la posible corrupción, el economista dijo que se ha detectado mucha ineficiencia en la ejecución de obras públicas y citó como ejemplo al Gasoducto Sur Peruano, una de las obras más emblemáticas del país.

“Yo no puedo asegurar que hay corrupción en el gasoducto porque no hay una sentencia judicial, pero sí puedo decir que hay enorme ineficiencia y que la probabilidad de que no haya corrupción son muy bajas”, dijo Mendoza Pérez.

Informó que se inició como un proyecto privado cuyo costo de capital en el 2008 era de mil 300 millones, en el 2014 el costo de capital fue de 4 mil millones de dólares, más mantenimiento, 7 mil 300 millones de dólares

“Dijo que en esa misma situación de ineficiencia se encuentran las obras de la Línea 2 del Metro de Lima que demandó una inversión de 6 mil 600 millones con IGV y no se sabe en cuánto va a terminar, en comparación a las líneas 5 y 6 del Metro de Santiago cuya obra culminada costó 2 mil 760 millones de dólares, según refirió.

De otro lado, el economista dijo que el costo que significó el terrorismo que vivió nuestro país supera los 100 mil millones de dólares. “Lo que vivimos en los 80 hasta inicios de los 90 es similar a tener 20 “Niños Costeros” consecutivos, esa es la dimensión de las inversiones perdidas, el menor PBI que se tuvo y en consecuencia el menor crecimiento de la economía”, sostuvo Mendoza Pérez al responder una interrogante planteada por el congresista Edwin Donayre Gotzch (APP).

CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En otro momento, la Comisión de Fiscalización aprobó, por unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que tiene como propósito asegurar continuidad de proyectos de inversión pública y cautelar el pago de reparación civil al Estado en casos de corrupción.

Para ello, el proyecto legislativo N° 1410/2016-CR de autoría de la congresista Karina Beteta (FP), propone la ley que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017.

El presidente de este grupo de trabajo, Rolando Reátegui, destacó que esta iniciativa legislativa busca dictar medidas oportunas y efectivas que eviten la paralización de obras públicas afectadas por casos de corrupción.

Informó que con esta votación la Comisión de Fiscalización hizo suyo el dictamen que aprobó la comisión principal como es Constitución.

Durante el debate el congresista Juan Carlos Tubino (FP) dijo que se trata de una propuesta que se aplicaría a casos vigentes y por ello es de suma importancia su aprobación; en tanto que, el congresista Héctor Becerril (FP) observó que se debería incluir a las empresas consorciadas en el alcance de la propuesta.

Me gusta: Me gusta Cargando...