Defensor: Pérdida de clases por huelga docente no se puede aceptar

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó que no se puede aceptar la pérdida de clases producto de una paralización magisterial como plantea una dirigencia no oficial del magisterio, puesto que las horas que se pierden “no se recuperan”.

Indicó que esta fue la posición de la Defensoría del Pueblo durante la huelga pasada, la misma que fue firme y se reeditará ante una nueva posibilidad de paralización.

“Las horas que se pierden (a causa de una huelga) no se recuperan, consideramos que de ninguna manera se puede aceptar la pérdida de clases, por ello, es bueno que el Gobierno dialogue, con todos que tengan representatividad institucional formal y material (en el magisterio)”, manifestó en Canal N.

Gutiérrez explicó que en una sociedad donde los derechos son respetados, esto no puede ser aceptados cuando se confrontan con otros como es el caso de la educación. La Defensoría “siempre apostará por los más vulnerables que son los estudiantes”.

En otro momento, suscribió en parte las declaraciones de monseñor Pedro Barreto, quien dijo que el Congreso “está de espaldas a la realidad”. Indicó que algunos legisladores “no saben que tienen una gran responsabilidad”.

“El Parlamento es uno de los principales poderes del Estado porque tiene el poder del acto legislativo, es decir, genera y recorta libertades, por eso es fundamental que muchos de ellos internalicen esta responsabilidad”, aseguró.

“Creo que muchos no la asumen. En esa medida puedo suscribir parte de lo que dijo el monseñor, pero eso no hace que me sume al cargamontón de pedir que se cierre el Congreso”, sostuvo.

De otro lado, precisó el actual Gobierno, presidido por Martín Vizcarra, tiene una mirada distinta y que se está desplegando por todo el país, dando a entender su visión descentralista.

“En el camino demostrará si es consistente, a mí me parece que sí, por eso no me sumaré a quienes dicen que es un Gobierno débil, porque yo quiero un Gobierno fuerte, pues estoy pensando en el país”, señaló.

