Pena de muerte no está en agenda del Consejo de Ministros, afirma Aráoz

La jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, aclaró esta noche que el tema de la pena de muerte para violadores sexuales, no se encuentra en la agenda del Consejo de Ministros.

En declaraciones a la prensa tras exponer en la Comisión de Presupuesto del Congreso, indicó que en la agenda del próximo Consejo de Ministros existen temas importantes a trabajar, pero no la pena de muerte en el país.

Asimismo, aclaró que tampoco está en evaluación la permanencia en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, quien el domingo expresó su respaldo a la instauración de la pena de muerte.

“No hay en la agenda, no hemos puesto el tema de pena de muerte, no está programado. La presencia del señor Mendoza no está en evaluación, estamos trabajando con él”, aclaró Mercedes Aráoz a la prensa.

Indicó que el propio ministro de Justicia explicó en su momento que las opiniones vertidas sobre dicho tema fueron a título personal.

En otro momento, la presidenta del Consejo de Ministros también informó que esta presentación en el Congreso fue muy provechosa, ya que es parte de la buena relación que debe mantener el Poder Ejecutivo con el Legislativo.

Recalcó que continuará reuniéndose con las bancadas parlamentarias, y adelantó que en este momento se está buscando un encuentro con Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP).

Mercedes Aráoz recalcó además que se pudo informar en el Congreso sobre la Reconstrucción con Cambios en la zona norte, proceso ya iniciado y que este año invertirá alrededor de S/ 1,950 millones en obras de prevención, como la limpieza de ríos.

La ministra sustentó el Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2018 del sector a su cargo y anunció también el fortalecimiento de la PCM como “centro de gobierno” y de acercamiento al ciudadano.

(Fuente: Andina)

