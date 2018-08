Pedro Chávarry continúa en el cargo de fiscal de la Nación

Pedro Chávarry continuará en el cargo de fiscal de la Nación, luego de la reunión sostenida hoy por la Junta de Fiscales Supremos.

Según informó la prensa local, durante la reunión, presidida por el propio Pedro Chávarry, los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez le pidieron dar un paso al costado en cautela de la institución.

El fiscal supremo Tomás Gálvez dijo en RPP que “no ha habido ningún respaldo ni ha habido junta para tratar el tema”, pues dicha instancia no tiene competencia para ello.

La sesión de hoy, detalló, fue para tratar temas ordinarios y cotidianos y, en ese momento, Sánchez y Ávalos hicieron ver su postura respecto a que Chávarry debía dar un paso al costado, pero como “una opinión”.

Para Gálvez, los audios en los que Chávarry habla con el suspendido juez supremo César Hinostroza no revelan “ningún contenido ilícito”, y consideró que la única imputación hacia el fiscal de la Nación es no haber dicho la verdad.

A su juicio, hay mentiras de todo tipo, pero no todas descalifican. “No es un hecho grave que lo descalifique (a Chávarry) para la función”, aseveró.

En su opinión, “la prensa se ha encargado de hacer ver como deteriorada a la Fiscalía, particularmente la función del fiscal de la Nación”.

Gálvez refirió que la única instancia para evaluar y decidir la situación de Chávarry es el Congreso, donde a la fecha se está viendo una denuncia constitucional.

Chávarry, denunciado constitucionalmente por los audios que muestran su cercanía con el suspendido juez César Hinostroza, reafirmó en la víspera que no daría un paso al costado.

A su juicio, la cita que admitió haber tenido con un grupo de periodistas en casa del detenido empresario Antonio Camayo no constituye delito alguno, pese a que inicialmente había negado el encuentro para “defender la institucionalidad de Ministerio Público”.

De acuerdo con el fiscal de la Nación, haber faltado a la verdad en torno a este encuentro solo fue “una versión que no perjudica a nadie”.

Chávarry ha señalado que se allanará a las investigaciones y contestará la denuncia constitucional en su contra, pues aseveró que en sus 40 años de carrera siempre se ha conducido de manera proba.

“Nunca he tenido una denuncia interpuesta, una sanción ni siquiera administrativa. Lo extraño es que desde que juré como fiscal de la Nación recién me interponen una denuncia, lo cual me preocupa”, argumentó.

(Fuente: Andina)

