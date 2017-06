Pdte. de comisión de RR. EE. viajará a fronteras con Brasil y Colombia

El congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Juan Carlos Del Águila (FP), anunció hoy que este fin de semana viajará a las cuencas del Putumayo y de Amazonas para examinar la atención que presta el Estado Peruano a los compatriotas que viven cerca a las fronteras de Brasil y de Colombia.

Fue al dar cuenta de las actividades que está cumpliendo en la región Loreto en el marco de la Semana de Representación Parlamentaria que concluye este domingo.

Del Águila dio cuenta también que por una decisión burocrática está detenida la concesión otorgada por el Estado Peruano a una empresa privada que tiene a su cargo el proyecto de interconexión eléctrica de Moyobamba a Iquitos a un costo de 600 millones de dólares.

“Está detenida (la concesión) por una simple observación del Ministerio del Ambiente. La empresa cumplió con presentar los informes respectivos pero por una decisión burocrática está detenido este proyecto”, explicó.

El legislador hizo un llamado al ministro de Energía y Minas para que intervenga en este tema en particular.

“Se han pronunciado tanto el gobierno regional, la Cámara de Comercio, las universidades y los colegios profesionales para que el gobierno de solución a pequeños inconvenientes burocráticos que existen tanto en el Ministerio de Energía como el de Ambiente para que ese proyecto se destrabe y salga adelante”, explicó.

Del Águila dijo que Loreto es -literalmente- una isla en el país porque “carece de conectividad eléctrica con el resto del país, no tenemos un internet adecuado, es la única región que no forma parte del circuito nacional, vivimos en una situación de aislamiento, tenemos servicios públicos primarios, deficientes y hace más de un año está paralizado el oleoducto nor peruano por lo que no hay canon petrolero que es el principal recurso de la región. Desde el Congreso estamos poniendo nuestro grano de arena para ayudar a resolver estos problemas”, relató.

