Pava aliblanca: segunda ave en las monedas de S/. 1.00

Muchos no nos hemos percatado que en nuestros bolsillos contamos con una moneda de un sol que tiene como protagonista a la pava aliblanca. Ésta moneda con la imagen de la ave es la quinta de la serie numismática denominada “Fauna Silvestre Amenazada del Perú” y la segunda ave en ser impresa en una moneda, gracias a una iniciativa del Banco de Reserva del Perú, que circula desde hace más de dos semanas.

Esta especie es del norte del Perú sobre todo en los bosques secos que se extienden entre Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Hasta el año 1977 se creía extinta y hoy está catalogada en la lista roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “en peligro crítico”.

¿En dónde habita?

Esta especie se encuentra en los bosques secos del norte de nuestro país, vive en laderas y elevaciones de 300 a 1300 m.s.n.m., previamente también ocupaba algarrobales a nivel del mar. Ahora, puedes encontrarlas protegidas en el Área de Conservación Regional (ACR) Bosques Secos de Salitral-Huarmaca, un espacio de más de 28 mil hectáreas que dedica sus esfuerzos para conservar no sólo a la Pava Aliblanca, sino también a otras especies de animales y plantas catalogadas en peligro de extinción.

Características

La Pava Aliblanca es un ave esbelta que posee plumaje negro a lo largo de casi todo el cuerpo con solo 8 a 9 plumas de color blanco en los extremos de las alas, característica que da origen a su nombre. Una especificidad particular de esta especie es que los machos y hembras pueden ser diferenciados no por su aspecto físico, sino por su actuar, los machos siendo más protectores de su territorio y las hembras más calmadas y retraídas. Esta especie es, además, madrugadora y muy territorial: se despierta a las 5:30 a.m. para empezar su rutina con un grito estruendoso con el que demarca su territorio.

Amenazas

Se ven amenazadas por distintos factores, entre ellos, la destrucción del bosque: la tala de hualtacos, algarrobos y palo santo terminan por desplazarlos de su hábitat natural.

Previamente, la caza indiscriminada casi las llevó al borde de la extinción sin embargo, desde que fue descubierta nuevamente, el Congreso de la República del Perú promulgó la Ley Nº 28049 donde se “declara de interés nacional la reproducción y conservación de la Pava Aliblanca y se prohíbe su caza, extracción, transporte y/o exportación con fines comerciales”. Por ahora, los esfuerzos realizados ven sus frutos en la liberación de estas especies en su hábitat natural sin embargo, aún es un largo camino.

¿Cómo puedo apoyar?

Para apoyar y conocer más de nuestra naturaleza, puedes visitar el Área de Conservación Regional Bosques Secos de Salitral-Huarmaca, ellos están preparados para recibirte si deseas realizar ecoturismo, turismo vivencial o simplemente apreciar la naturaleza en todo su esplendor. Desde la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente se promueve su gestión.

Datos de la moneda

En el anverso se observa en el centro el Escudo de Armas del Perú rodeado de la leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

En el reverso, en la parte central, está la imagen de la Pava Aliblanca. También se aprecia un diseño geométrico de líneas verticales, la marca de la Casa Nacional de Moneda, así como el nombre científico de la Pava Aliblanca: Penelope albipennis, la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria. Al lado de la denominación se aprecia círculos concéntricos con un colibrí calado, como símbolo de la serie.

En la parte superior se muestra la frase PAVA ALIBLANCA.

Me gusta: Me gusta Cargando...