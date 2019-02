Pautas para identificar el mejor transporte escolar para tus niños

A pocas semanas de que los pequeños del hogar retornen al colegio, los padres ya se encuentran en la búsqueda de los uniformes y útiles escolares, pero también en la difícil elección de una buena movilidad que pueda trasladarlos de manera segura, cómoda y efectiva.

Y es que cada vez aumenta más la demanda de unidades de transporte escolar e identificar cuál es la mejor opción se podría volver un poco complicado. Ante ello, acciones como la implementada por la Municipalidad de Lima a través de la campaña “Movilidad Escolar Segura”, la cual inspecciona minuciosamente cada unidad de transporte y exige los parámetros necesarios según la ley a cada conductor a fin de asegurarse de que el vehículo esté en óptimas condiciones, son de gran ayuda a la hora de elegir.

Es así que, entre los principales requisitos se encuentran que la unidad de transporte posea una antigüedad menor a 20 años, cuente con el permiso respectivo y Certificado de Inspección Técnica Vehicular y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) correspondiente a dicho servicio.

También que tenga cinturones de seguridad, un rótulo con la denominación “Servicio Escolar” en la parte delantera y posterior de la carrocería, asientos según las normas vigentes, placa legible, cintas reflectivas, extintor, botiquín, neumático de repuesto, entre otros aspectos.

Pensando en ello, Modasa, fábrica de carrocerías de autobuses urbanos, interprovinciales e industriales, cuenta con modernas unidades como los buses: Hermes de 8.30 m (24 pasajeros), Titán Escolar 12 m (39 pasajeros) y el Zeus 360 F (53 pasajeros), diseñados para transporte escolar y que cumple con todas a las normas técnicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); y además, poseen tecnología de punta y sistemas de vanguardia.

“Estas unidades poseen un chasis con sistema ABS, cuya finalidad es determinar la velocidad de giro y en algunos casos el sentido de cada una de las llantas, enviando esta información a la unidad de control del sistema y bloqueándolo en caso de accidentes. Además, cada asiento posee una nuquera a fin de evitar golpes en caso de accidentes, y cinturones de seguridad de dos puntos”, asegura Miguel Schmiel, director comercial de Modabus, línea de buses interprovinciales y urbanos de Modasa.

De igual manera, recalca que esta unidad cuenta con asientos ergonómicos que se adaptan a las necesidades de los escolares con el objetivo de evitar enfermedades y contracturas.

“Es importante que el vehículo cuente con espacios adecuados entre cada asiento y el pasadizo. Asimismo, debe de existir un espacio asignado para el transporte de mochilas, loncheras u otros accesorios que podrían llevar los menores”, manifiesta el representante de Modasa.

Además, afirma que la unidad cuenta con sistemas de wifi, USB, cargador de celulares, botiquín de primeros auxilios, extintor, paquetera tubular para las mochilas y señalizaciones de salida de emergencia.

A la hora de elegir el servicio de movilidad de escolar, los padres de familia deben asegurarse que la unidad cuente con todos estos aspectos señalados. Además, de conversar con sus niños para compartir algunos consejos de seguridad durante su traslado, tales como: mantenerse sentados, no asomarse por la ventana, no bajarse o subir del bus mientras este no se encuentre detenido y en un lugar seguro.

Conjuntamente, con aprender a reconocer cuando el transporte en el que se dirige a su centro de estudios no cumpla con alguna de las características antes mencionadas a fin de que sus padres puedan reportarlo ante la entidad correspondiente.

