Pasco, Puno y Apurímac son regiones con mayor prevalencia de caries dental en niños

– Minsa lanzó la “Campaña Nacional de Prevención de la Caries Dental” para proteger la salud bucal de la población

Las regiones de Pasco, Puno y Apurímac son las regiones con mayor prevalencia de caries dental en niños de 3 a 15 años de edad, con cifras que superan el 98%, debido a la inadecuada higiene bucal y las casi nulas visitas al odontólogo, informaron especialistas de la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud (Minsa).

Para reducir la prevalencia de la enfermedad es importante poner en práctica el cepillado dental desde la aparición del primer diente de leche, hasta que el niño cumpla los 3 años de edad, empleando la cantidad de pasta dental similar al tamaño de un grano de arroz; y desde los 3 años de edad, del tamaño de una arveja.

La Dra. Rocío Camac, directora de Salud Bucal del Minsa, precisó que para asegurar una adecuada limpieza se debe utilizar pasta dental fluorada entre 1000 a 1500 ppm (partes por millón) de flúor en su composición, el cual se puede verificar en el rotulado del envase. No obstante, advirtió que algunas pastas dentales para niños no contienen la cantidad suficiente de flúor, por lo cual no tienen efecto preventivo contra la caries dental.

“Los padres de familia deben encargarse de realizar el cepillado de los dientes de sus hijos hasta los 7 años de edad, por lo menos dos veces al día de preferencia antes de dormir para prevenir la caries dental, así como realizar la primera visita al odontólogo antes del primer año de vida y acudir a sus controles correspondientes cada seis meses o de acuerdo a lo que indique el odontólogo”, explicó la especialista.

Campaña de Prevención de la Caries Dental

Frente a esta situación, el Minsa lanzó esta mañana la “Campaña Nacional de Prevención de la Caries Dental”, a fin de promover las prácticas adecuadas de higiene bucal en la población de 0 a 11 años de edad y a sus cuidadores. La intervención se desarrolla de acuerdo a las pautas de la “Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Caries Dental en Niños y Niñas”, el cual recoge investigaciones de la comunidad científica mundial.

La actividad se realizó en los exteriores del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, con una jornada de salud donde se brindaron, en total, 1944 atenciones a niños, a través de servicios gratuitos, como evaluación ondontológica, aplicación de flúor, sesiones educativas sobre el cuidado de la salud bucal y entrega de kits de higiene bucal.

Participaron en el lanzamiento la Dra. Leslie Zevallos, directora general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; Dr. Oswaldo Núñez Almache, director general del INSN Breña, y el equipo técnico de la Dirección de Salud Bucal del Minsa.

