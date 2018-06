“Un paro cardíaco a un deportista de alto nivel es poco probable que ocurra”

Dr. Julián Villacastín, el médico cardiólogo de nacionalidad española, señaló que los paros cardíacos se producen a personas que tengan el colesterol alto o que fume, así como a los que no realizan ejercicios.

Las probabilidades que una persona que practica deporte de alto nivel se le sobre venga un paro cardiaco en el campo de juego son mínimas, aseguró el Dr. Julián Villacastín.

Precisó que para una persona menor de 35 años, sana y se muera súbitamente, estadísticamente en el ámbito mundial, es muy poco probable.

“Al respecto, dichas estadísticas en el ámbito mundial nos dicen que solamente, dos de cada cien mil personas al año se mueren practicando deporte. Es mucho más propenso que se desplome alguien que fuma o que tenga el colesterol alto, así como la persona que no hace ejercicios”, explicó.

Durante el reciente curso internacional para médicos no cardiólogos que dictó en nuestra ciudad capital a unos cien profesionales peruanos, Villacastín afirmó que ese tipo de casos no llama la atención, pero cuando ocurre a un futbolista de alto nivel se desplome en el campo de juego, el hecho cobra notoriedad, pero a la vez, son casos raros “y que no podemos de prever”.

En ese sentido, el médico español pidió a los deportistas en nuestro país a que aprendan primeros auxilios y especialmente, en lo referente a ejercicios de resucitación que puede ser útil cuando se producen estos hechos en un campo de juego.

“Cuando se producen estos acontecimientos en un campo de juego, uno debe iniciar los denominados masajes cardiacos y maniobras de resucitación cardiopulmonar. Esto debe enseñarse en las escuelas. Es muy importante”, señaló Villacastín.

Agregó que uno debe efectuar las maniobras de resucitación cardiopulmonar y masajes cardiacos hasta que llegue “el aparato eléctrico que resetea el corazón y salva la vida”.

Villacastín dio recientemente un curso de capacitación a 100 médicos peruanos no cardiólogos en electrofisiología, sub especialidad de la cardiología, para el tratamiento de las arritmias cardiacas.

Por su parte, Pablo García Wagner, Vicepresidente de la Fundación Hoteles San Agustín manifestó que en nuestro país, no hay un programa de capacitación específico y práctico para los profesionales no cardiólogos.

“Por lo que el objetivo del curso ha sido formar a dichos médicos en los conocimientos básicos e intermedios de la electrocardiografía”, sostuvo el vicepresidente de la Fundación Hoteles San Agustín.

La Fundación Hoteles San Agustín, organizadora del curso internacional, fue creada en el presente año, teniendo entre otros objetivos, la capacitación técnica de los profesionales peruanos especialmente en el campo de la medicina.

