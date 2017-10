Los labriegos se reunirán este martes para realizar una plenaria en la Plaza Uruguaya y definir si protestar o no en la capital del país ante incumplimiento de la ley de emergencia para la agricultura familiar. La norma fue promulgada hace más de dos meses.

Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, habló con la prensa este martes y dijo que 1.000 campesinos están camino a Asunción para sumarse a la plenaria que busca tratar el incumpliendo de las autoridades ante la situación de crisis que los somete.

“La movilización se realizará hoy en varias localidades del país, especialmente frente a las instituciones del Estado dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Una delegación de 1.000 compañeros llega a la capital hoy. Vamos a hacer una plenaria y hablaremos sobre qué hacer”, contó.

Los labriegos lamentan que hasta el momento no se ejecute la normativa que beneficia a los labriegos afectados por las inclemencias del tiempo. Señaló que el principal motivo de la dilatación sería la falta de voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno. “Acá no hay voluntad porque tienen que registrar al productor y no hacen”, indicó.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, los campesinos decidieron iniciar nuevas manifestaciones en las principales cabeceras departamentales y tienen previsto hacerlo también en la capital del país, aunque reconocieron que primero optarán por dialogar de la cuestión en plenaria.

La ley promulgada contempla que, mediante la declaración de emergencia, se atiendan los problemas de asistencia técnica y crediticia, de acceso a servicios básicos, vivienda y tierra para las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional, en un plazo de 180 días.

