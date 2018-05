“Están pasando cosas raras”, afirmó

El delantero Paolo Guerrero dijo hoy que llegó a Lima para dar la cara frente a las especulaciones que se han dado tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que lo dejó fuera del Mundial Rusia 2018 y aseguró que apoya a muerte a la selección.

“Estoy triste, pero vine a aquí a mostrar la cara, ya que se especulaba muchas cosas de muchas personas. Estoy aquí para mostrar la cara, paso por una injusticia ya lo he dicho”, declaró a la prensa tras su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

“Quiero dejar en claro, para quienes especulan muchas cosas, que estoy a muerte con mi selección, voy a respaldar como siempre a mis compañeros, en las buenas y en las malas”, enfatizó.

Su respaldo, precisó Guerrero, va dirigido no solo a sus compañeros de la blanquirroja sino también al entrenador Ricardo Gareca y a todo el comando técnico.

De igual forma, agradeció el recibimiento de cientos de hinchas de la selección, que lo esperaron desde tempranas horas en el aeropuerto para expresarle su apoyo tras el fallo del TAS.

El atacante reiteró que le quitaron de las manos el sueño de ir a una Copa del Mundo.

Guerrero sostuvo, además, que deja mucho que desear la actitud de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), al seguir llevando al equipo a concentrar al Swissotel, donde él asegura se contaminó y no lo ayudó a aclarar las cosas.

“El hotel fue un factor importante, de los que me perjudicó. Cuando vine a Perú a buscar las evidencias de cómo había causado todo esto, a mí me dio la espalda, no me apoyó en ningún momento”, subrayó el delantero.

Según narró, él sabía quién había sido el mozo que le dio el té presuntamente contaminado, pero el hotel lo encerró y luego apoyó a la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) mediante una carta.

“Van a haber acciones contra eso también. Ellos me perjudicaron”, puntualizó.

“Están pasando muchas cosas raras y por eso estoy acá en Lima, quiero aclarar eso, quiero ver lo que está pasando. Lo que demostré está claro”, agregó Guerrero.

