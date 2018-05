Paolo Guerrero: “me están robando el Mundial y mi carrera sin argumentos”

El delantero dijo que seguirá en su camino por demostrar su inocencia.

El delantero peruano Paolo Guerrero dijo que se ha consumado una injusticia y que jamás ha ingerido sustancias prohibidas en su carrera deportiva porque no lo necesitó. Sostuvo que con esta medida le están robando su sueño de jugar un Mundial sin argumentos

Guerrero se manifestó luego del fallo del TAS que amplió la inhabilitación a de seis a catorce meses.

“A las personas que contribuyeron a esta injusticia me están robando el mundial y mi carrera ojalá puedan dormir en paz. Agradezco a mis hinchas y la gente que me apoyan”, dijo el delantero peruano en un vídeo propalado por Calan N.

El ariete del Flamengo rechazó toda acusación que le imponen de consumir sustancias prohibidas porque nunca le llamó la atención y porque siempre fue un profesional en todo sentido.

“Paolo Guererro siempre creí en el juego limpio y luché por ser el mejor. Hoy siento que mi sueño jugar al fútbol y estar en el mundial lo he perdido”, sostuvo.

Agregó: “Quiero ratificar a mi país que jamás consumí sustancias prohibida, porque nunca lo he necesitado siempre fui profesional en todo sentido. Nunca me hizo falta usar ese tipo de caso. Lleve charlas desde muy niño para saber que se puede o no consumir”, indicó.

Bajo protocolos de la selección

En otro momento de sus descargos, el jugador de 34 años, precisó que el mazo del hotel donde estaban concentrados, el Swissotel, no debió servirle el té que ingirió y confirmó que en ese instante se encontraba bajo el protocolo de seguridad y nutrición de la selección peruana.

“Quiero contarles en el trascurso del proceso ante el TAS dejé constancia que nunca usé droga, eso fue aprobado en FIFA. Yo estaba bajo el regimen de mi selección, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tome un té que el mozo no debió haber servido, lo que no se comprueba de cómo me dan un sanción de 14 meses y sin ningún argumento”, sentenció.

Finalmente agradeció el apoyo mostrado por los hinchas. “Agradecer a todos mis hinchas a los que creen en mi, que saben de la persona que soy, del futbolista que soy, lo profesional que soy, agradecerles y pedirles que sigan creyendo en mi. Creo en la justicia, en Dios y que todo se va a solucionar”.

El fallo fue confirmado por el TAS en su página web. La decisión es inapelable y definitiva por ser la última instancia en materia deportiva.

De acuerdo al fallo, el TAS ha aceptado que Guerrero no ingirió ninguna sustancia para mejorar su desempeño deportivo. Sin embargo, considera que el jugador incurrió en alguna falla o negligencia, aunque esta haya sido mínima, y que pudo haber tomado alguna medida para evitar la contaminación.

(Fuente: Andina)

