Paolo Guerrero: “Le vamos a meter presión” a Gareca para que se quede

DT dice que respuesta será una vez que termine el Mundial Rusia 2018

Paolo Guerrero, pidió este lunes que el técnico Ricardo Gareca continúe en el cargo tras culminar su contrato el martes 26 luego del partido ante Australia. El delantero también dijo que el cotejo ante los “Socceroos” será una revanchas y saldrán a jugarlo con un cuchillo entre los dientes porque no se quieren ir del Mundial con las “manos vacías”

“Te hablo con la voz del grupo y sería lindo que el profe se pueda quedar, creo que todo el Perú lo pide, le vamos a meter un poco de presión”, afirmó sonriente el atacante, quien compartió con el propio técnico la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico de Sochi (09:00 horas).

“El profe tiene que decidir qué es lo mejor para él, pero definitivamente el grupo querría seguir contando con él, porque estamos muy felices con el gran trabajo que viene realizando”, añadió.

La continuidad de Gareca -muy querido en Perú no solo por la ansiada clasificación al Mundial sino también por el juego valiente que desplegó el equipo en Rusia, pese a las derrotas contra Dinamarca (1-0) y Francia (1-0)-, es una de las grandes incógnitas con las que se despiden los incas de la Copa.

Pero el técnico argentino, quien llegó al cargo en marzo de 2015 y tiene vínculo hasta el final del torneo, no quiso aclarar todavía sus planes de futuro.

“La respuesta tiene que ser como corresponde, una vez que termine todo esto. Es un país el que necesita una respuesta, es la selección nacional”, reconoció Gareca, subrayando sin embargo que toda su concentración está ahora en Australia.

Tanto el seleccionador como Guerrero coincidieron en resaltar la importancia de este último partido, donde Perú quiere regalarle la primera victoria a la numerosa hinchada llegada desde un país que se volcó con el regreso de su selección a una Copa del Mundo.

“El grupo se tocó después de la eliminación. Fue difícil aceptarlo, después de lo que dimos dentro del campo, de los dos partidos que jugamos de igual a igual”, reconoció el atacante de 34 años.

“Y es lindo sentirlo, porque eso te hace sentir que el próximo partido tiene que ser una revancha (…) Veo ahora a todos mis compañeros con un cuchillo entre los dientes porque quieren entrar al campo y no irse con las manos vacías”, añadió.

– En el aire –

Lo que le espera a Guerrero tras la Copa es también una incógnita. Después de su odisea en los tribunales para poder llegar al Mundial, tras recibir una suspensión de 14 meses por dopaje, el atacante de 34 años aún tiene su futuro en el aire en el Flamengo.

“Mi suspensión no tiene nada que ver, yo puedo seguir jugando después de la Copa. No tengo la fecha aproximada, cuánto tiempo tengo esa suspensión, pero yo me mantengo firme, luchando por mi carrera”, afirmó el delantero.

Tras intentar varios recursos para llegar al Mundial, el 31 de mayo un Tribunal Federal suizo suspendió de forma provisional la sanción que le había impuesto antes el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Pero las idas y venidas de un proceso que se extiende desde que el caso se hizo público en diciembre le habrían dejado en una posición delicada en el club.

Paolo Guerrero

“Creo que tengo contrato hasta agosto, igual ahora estoy concentrado con mi selección y después tengo que retornar a Brasil para reintegrarme al grupo. No sé lo que pasará porque está manos del Flamengo, pero yo sigo siendo parte del Flamengo”, aseguró.

El culebrón judicial dolió mucho al ídolo peruano, que solo torció el gesto en la sala de prensa cuando le preguntaron sobre la influencia de la sanción en su sueño de disputar un Mundial a pleno rendimiento.

“Es un tema complicado para mí, tener que aceptarlo, no me gustaría hablar, estoy concentrado en hacer mi trabajo. Dejar de jugar siete meses es complicado”, afirmó serio.

¿Ultimo partido?

“No sé si será mi último partido en el Mundial”, anunció este lunes Paolo Guerrero cuando se le preguntó en por las sensaciones que tenía en el partido de despedida de Rusia 2018 frente a Australia en Sochi.

Dijo que no se ha planteado la retirada de la selección, pese a que quedó eliminada de la lucha por los octavos de final.

“Solo pienso en darle alegría a nuestro país. El agradecimiento nosotros tenemos que revertirlo dentro del campo”, expresó al garantizar que el encuentro con Australia lo encararán como una pequeña final.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...